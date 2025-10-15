Copa do Mundo de 2026 será disputadas nos Estados Unidos, Canadá e México - Divulgação/Adidas

Publicado 15/10/2025 08:30 | Atualizado 15/10/2025 08:36

Rio - A Copa do Mundo de 2026 já começou a ganhar forma. Ao todo, 28 de 48 seleções já garantiram vaga para disputar a maior competição do futebol, que será realizada entre 11 de junho a 19 de julho do ano que vem, com sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México.

Restam apenas 20 vagas, sendo 15 da Europa, três da América do Norte e duas da repescagem mundial. Ao todo, 58 seleções ainda estão na disputa por 20 vagas. Em novembro, o Velho Continente deve confirmar mais 11 classificados. Até o momento, apenas a Inglaterra está garantida.

Das seis confederações continentais, apenas a América do Sul e a Oceania já encerraram suas competições classificatórias. África e Ásia ainda restam definir os classificados para a repescagem mundial, enquanto a América do Norte tem três vagas diretas em disputa e duas para repescagem. A Europa tem 15 em aberto.

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026:

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Japão (Ásia)

Irã (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Coreia do Sul (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Austrália (Ásia)

Catar (Ásia)

Arábia Saudita (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)

Argentina (América do Sul)

Brasil (América do Sul)

Equador (América do Sul)

Uruguai (América do Sul)

Colômbia (América do Sul)

Paraguai (América do Sul)

Marrocos (África)

Tunísia (África)

Egito (África)

Argélia (África)

Gana (África)

Cabo Verde (África)

África do Sul (África)

Costa do Marfim (África)

Senegal (África)

Inglaterra (Europa)