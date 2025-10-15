Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/10/2025 07:30 | Atualizado 15/10/2025 07:49

Rio - Em momento de instabilidade na temporada, Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro briga por uma vaga na Libertadores, enquanto o Rubro-Negro busca a vitória para não permitir o Palmeiras aumentar a vantagem na liderança antes do confronto direto, domingo (19), no Maracanã.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).



Como chega o Botafogo

Longe da briga pelo título, o Botafogo busca seguir na disputa por uma vaga na Libertadores de 2026, que é o que restou para a sequência da temporada. Pressionado em um momento de oscilação de resultados, o Alvinegro ainda tem sofrido com desfalques. Para o clássico, o técnico Davide Ancelotti terá alguns retornos, mas a lista de ausências ainda é extensa.

Antes da parada para a Data Fifa, o Botafogo chegou a entrar em campo com 14 desfalques. O lateral-esquerdo Cuiabano retorna de suspensão. Já o atacante Nathan e o defensor Marçal se recuperaram de lesão e devem ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti. Por outro lado, Alex Telles é dúvida, enquanto Newton está suspenso. Além disso, Vitinho será poupado após servir a seleção brasileira.

Como chega o Flamengo

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos na temporada, o Flamengo também chega pressionado. Após perder a liderança para o Palmeiras, o Rubro-Negro sabe que, daqui para frente, a margem de erro é mínima na briga pelo título. Portanto, o clássico pode ser uma virada de chave para dar um ânimo extra para o confronto direto contra o Alviverde, domingo (19).

Para o clássico com o Botafogo, o técnico Filipe Luís terá os retornos do zagueiro Léo Pereira e do lateral-esquerdo Alex Sandro. O volante Pulgar também volta a ficar à disposição após se recuperar de lesão. Por outro lado, o zagueiro Danilo e o atacante Wallace Yan estão suspensos pela expulsão contra o Bahia. Outro problema é o número alto de pendurados. Ao todo, cinco jogadores estão na berlinda.

Botafogo x Flamengo

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 15/10/2025, às 19h30 (de Brasília)

Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Barboza, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)