Lewandowski é um dos principais jogadores do BarcelonaJosep Lago / AFP
Lesionado, Lewandowski desfalcará o Barcelona no clássico com o Real Madrid
Atacante deve ficar afastado dos gramados por um período de três a seis semanas
Depois de um mês, Allan ganhará nova chance entre os titulares no Botafogo
Volante é o favorito para assumir a vaga de Newton, suspenso, no clássico com o Flamengo
Mattheus Montenegro e Celso Barros lançam candidatura à presidência do Fluminense
Eleição ainda não tem data definida, mas acontecerá em novembro
Saiba a parcial de ingressos vendidos para o clássico entre Botafogo e Flamengo
Rivais medem forças nesta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro
Filipe Luís poderá contar com Pulgar para enfrentar o Botafogo
Por outro lado, trio do meio-campo não deve jogar e dois jogadores estão suspensos
Botafogo acerta novo patrocínio para os próximos três anos
Empresa de planos de saúde será parceira do clube até 2028
