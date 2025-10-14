Rio - Mais de 17 mil torcedores já compraram ingressos para o clássico entre Botafogo e Flamengo, nesta quarta-feira (15). O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O setor Sul, destinado aos rubro-negros, já está esgotado - cerca de duas mil entradas foram disponibilizadas. Os alvinegros, por outro lado, ainda podem garantir lugar nas arquibancadas para acompanhar a partida.
O Botafogo, inclusive, fez uma promoção para atrair mais pessoas ao estádio. Sócios dos planos 'Glorioso' e 'Alvinegro' têm direito à check in grátis, dois acompanhantes sem custo adicional e até seis ingressos mais baratos.
Já os do 'Preto' podem ir de graça e conseguem levar mais dois torcedores por R$ 30 cada - preço das entradas para os que assinam o 'Branco', que também estão liberados a levar dois convidados com bilhetes promocionais.
Situação na tabela
Mandante, o Botafogo quer a vitória para seguir firme na luta por um espaço no G-4. Neste momento, soma 43 pontos e ocupa a quinta posição. Já o Flamengo precisa ganhar para continuar na cola do Palmeiras, líder isolado na tabela. O Rubro-Negro está em segundo, com 55 - três de desvantagem para o Verdão.
