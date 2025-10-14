Lucho Acosta tem sido destaque no Fluminense sob o comando de Luis ZubeldíaLucas Merçon / Fluminense FC
A presença do camisa 32 no duelo com o time gaúcho, porém, ainda não está descartada. Ele será reavaliado na atividade desta quarta-feira (15) para saber se estará à disposição para o confronto. Caso fique fora, Lima é o favorito para assumir a vaga.
Contratado pelo Tricolor em agosto, Lucho Acosta virou titular no meio-campo, caiu nas graças da torcida e tem sido peça-chave nos últimos jogos. Ao todo, soma dois gols e uma assistência em 12 partidas - além de participações indiretas importantes em outros tentos da equipe.
Fluminense e Juventude vão se enfrentar às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Luis Zubeldía quer a vitória para encostar no G-6. Neste momento, soma 38 pontos e ocupa a sétima posição na tabela.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.