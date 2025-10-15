Rio - Tainá Castro, casada com o jogador Eder Militão, do Real Madrid, compartilhou nesta terça-feira (14) um vídeo de sua estadia em um hotel fazenda em Gaspar, Santa Catarina. As imagens revelaram o corpo saradíssimo da modelo.
fotogaleria
Logo, a publicação ficou repleta de elogios: "Perfeição", escreveu uma seguidora. "Ficou lindoo em você, Tainá", comentou outra. "Você é o momento", elogiou mais uma.
No vídeo, a influenciadora usou looks da Elemento Mar. Empresa já vestiu nomes como Nicole Bahls e as Panicats, na época do programa Pânico na TV,.
Eder Militão é jogador do Real Madrid e esteve presenta na última Copa do Mundo. Conhecido por Carlo Ancelotti, o defensor tem boas chances de disputar mais um Mundial com a seleção brasileira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.