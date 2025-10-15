Fluminense lança terceira camisa da temporada 2025 - Michel Rios/Umbro

Fluminense lança terceira camisa da temporada 2025Michel Rios/Umbro

Publicado 15/10/2025 10:10

Rio - O Fluminense lançou nesta quarta-feira (15) a terceira camisa para a temporada de 2025. A peça terá a cor dourada com detalhes em dourado. A estreia vai acontecer contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.

A camisa é predominante grená e possui detalhes com uma linha dourada na gola e nas mangas. O escudo do Fluminense e o símbolo da Umbro, fornecedora de material esportivo, também estão em dourado, assim como a Superbet, patrocinadora master do clube.

"O novo uniforme é imponente, tem presença e carrega muito peso por trazer dois símbolos importantes do clube: primeiro seu torcedor, depois o orgulho de ser carioca. Tenho certeza que os torcedores ficarão felizes com o resultado desta nova armadura", disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

A camisa tem uma identidade reforçando a presença carioca do Fluminense. A frase "nós somos do Rio de Janeiro", referência a uma das músicas da torcida tricolor, aparece na parte de trás da camisa. Além disso, o modelo ainda exibe diversos elementos da cidade, como praia, carnaval e um patch com pão de açúcar.

Como acontece há alguns anos, a camisa será disponibilizada também a versão torcedor, que chega ao mercado com preço inferior à versão das camisas do modelo de jogador, e também com detalhes diferentes como tecido, detalhes da manga, da barra da camisa, gola e da parte interior das golas.

O uniforme pode ser encontrado nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil. A nova armadura do Fluminense estará disponível nas lojas oficiais, no site loja.fluminense.com.br e no site e aplicativo da Umbro (umbro.com.br).

Esta deve ser a última camisa lançada pela Umbro em parceria com o Fluminense. Com contrato até o fim do ano, a fornecedora de material esportivo não deve renovar o vínculo. A parceria dura desde 2020, quando chegou para ocupar o espaço deixado pela Under Armour. O Tricolor já teria um novo patrocinador acertado.