Kevin Serna jogou 30 minutos contra o Canadá - Adam Hunger / AFP

Publicado 15/10/2025 09:00 | Atualizado 15/10/2025 09:06

Rio - Kevin Serna teve a sua primeira experiência com a seleção colombiana. Após ser titular na goleada sobre o México por 4 a 0, o atacante do Fluminense entrou durante o segundo tempo do empate sem gols com o Canadá, nesta terça-feira (15), e atuou por cerca de 30 minutos.

No segundo jogo com a camisa da Colômbia, Kevin Serna teve uma atuação discreta. O atacante teve bom aproveitamento nos passes curtos, mas não conseguiu evoluir em progressão com a bola. Por exemplo, ele errou três de quatro dribles, além de perder quatro posses, de acordo com o "SofaScore".

Por outro lado, Kevin Serna se destacou nos amistosos por sua contribuição tática — algo que ajudou ele a conquistar espaço no Fluminense. No empate sem gols com o Canadá, o atacante teve três recuperações de bola, além de um corte.

Kevin Serna não deve ser problema para enfrentar o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogador retorna nesta quarta (15) para o Rio de Janeiro, e deve fazer um trabalho de recuperação física para ficar à disposição de Zubeldía.