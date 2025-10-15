Canobbio e John Kennedy devem ser titulares contra o Juventude - Marina Garcia / Fluminense

Canobbio e John Kennedy devem ser titulares contra o JuventudeMarina Garcia / Fluminense

Publicado 15/10/2025 13:52

Rio - O Fluminense não deve contar com a presença de Lucho Acosta na partida contra o Juventude. Nesta quarta-feira, o Tricolor realizou seu último treino antes da partida e novamente o argentino não participou da atividade com o elenco.

A informação do clube carioca é que Lucho Acosta vem realizando trabalhos fora do campo devido a um controle de carga. Vale lembrar que o Fluminense não entra em campo desde o último dia 8, quando perdeu para o Mirassol por 2 a 1, em São Paulo. O apoiador não participou de nenhuma atividade desde então.

Com o provável desfalque de Acosta a tendência é que Lima seja titular. Zubeldía tem colocado o jogador no lugar do argentino quando o substitui. Paulo Henrique Ganso e Nonato ainda estão lesionados e Lezcano sequer tem sido relacionado pelo treinador.

Contratado no meio da temporada, Lucho Acosta teve um ótimo começo pelo Fluminense com dois gols e uma assistência em 12 jogos. O apoiador está pendurado com dois cartões e o próximo duelo do clube carioca depois do Juventude é contra o Vasco, na próxima segunda.