Riquelme Felipe em treino do FluminenseLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 15/10/2025 19:35

Rio - Riquelme Felipe pode receber oportunidade como titular na partida entre Fluminense e Juventude. O Moleque de Xerém foi uma das possibilidades testadas por Luis Zubeldía na semana de treinos.

Ele tem chance de iniciar a partida no lugar de Kevin Serna. O atacante estava a serviço da Colômbia nesta data Fifa e chegará ao Rio de Janeiro de madrugada. Ele será avaliado para a partida, mas a possibilidade de ser titular é menor por causa do desgaste. A informação foi dada primeiro canal 'Sentimento Tricolor' pelo site 'ge'.

O Tricolor não deve contar com Lucho Acosta, que vem realizando trabalhos fora do campo devido a um controle de carga. Dessa forma, a tendência é que Lima seja o titular.

O provável Fluminense para enfrentar o Juventude é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme Felipe (Soteldo) e Germán Cano.

Fluminense e Juventude vão se enfrentar nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.