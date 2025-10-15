Riquelme Felipe em treino do FluminenseLucas Merçon/ Fluminense
Riquelme Felipe pode ganhar oportunidade em Fluminense x Juventude
As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira, a partir das 21h30, no Maracanã
Riquelme Felipe pode ganhar oportunidade em Fluminense x Juventude
As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira, a partir das 21h30, no Maracanã
Sem Lucho Acosta, Fluminense faz último treino antes de encarar o Juventude
Argentino deve ser desfalque para jogo do Maracanã
Fluminense lança terceira camisa com cor grená e detalhes em dourado
Modelo deve ser o último da parceria do clube com a Umbro, fornecedora de material esportivo desde 2020
Serna joga 30 minutos em amistoso pela Colômbia e não deve ser problema para Fluminense
Jogador deve ficar à disposição para o jogo contra o Juventude
Lucho Acosta pode desfalcar o Fluminense no duelo com o Juventude
Equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira (16), no Maracanã
Mattheus Montenegro e Celso Barros lançam candidatura à presidência do Fluminense
Eleição ainda não tem data definida, mas acontecerá em novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.