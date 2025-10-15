Fluminense enfrentou o Atlético-MG, neste sábado (4), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/10/2025 20:15

Rio - Invicto contra o Juventude no Maracanã, o Fluminense aposta neste histórico para seguir sonhando com a Libertadores. Na quinta, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor comandado por Luís Zubeldía tenta fazer dessa tradição um aliado decisivo.

O confronto entre Fluminense e Juventude é equilibrado: são 33 jogos, com 12 vitórias para cada lado e nove empates. O fator casa, porém, costuma ser decisivo — apenas uma vitória para cada equipe como visitante.

O Tricolor, aliás, só perdeu uma vez como mandante para os gaúchos, e não no Maracanã, mas em São Januário, por 2 a 1, no Brasileirão de 2005.

O último encontro, porém, não traz boas recordações ao Tricolor. Mesmo com o empate por 2 a 2 no Maracanã, o time acabou eliminado da Copa do Brasil de 2024. Na ida, a equipe, na época treinada por Mano Menezes, havia perdido o jogo de ida por 3 a 2 no Alfredo Jaconi.

O Fluminense não vence a equipe gaúcha há três anos. O último triunfo ocorreu aconteceu em setembro de 2022, com um expressivo 4 a 0 no Maracanã. Na ocasião, o clube estreou seu terceiro uniforme, o que, curiosamente, acontecerá na partida desta quinta-feira.