Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2025 10:55

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, abriu o jogo sobre a sua intimidade sexual em uma entrevista ao site paraguaio "Popular". Ao ser questionada sobre a utilização de brinquedos na "hora h", a beldade deu uma resposta incomum.

"Não, meu corpo incrível já basta, haha", disse a musa que tem mais de 264 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@leidycardozopy).

A beldade também afirmou que gosta de relações sexuais que não terminam de forma rápida: "Prefiro uma maratona. Gosto de ficar sem energia", concluiu.