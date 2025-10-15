Na luta co-principal do UFC 323, Alexandre Pantoja tentará defender pela quinta vez seu título - (Foto: Reprodução/UFC)

Na luta co-principal do UFC 323, Alexandre Pantoja tentará defender pela quinta vez seu título (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 15/10/2025 09:00

O presidente do UFC, Dana White, confirmou oficialmente que Alexandre Pantoja colocará o cinturão dos moscas em jogo contra o jovem Joshua Van na luta co-principal do UFC 323, marcado para o dia 6 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). O evento contará ainda com outra disputa de título, consolidando-se como um dos cards mais fortes do calendário de 2025.



Atual campeão e um dos atletas mais consistentes da organização, Pantoja parte para sua quinta defesa consecutiva do cinturão dos moscas, título conquistado em julho de 2023, após superar Brandon Moreno. Desde então, o carioca tem se firmado como uma força dominante na divisão, derrotando adversários como Brandon Royval, Steve Erceg, Kai Asakura e Kai Kara-France, sempre com atuações técnicas e estratégicas.

Leia Mais Rafael Cordeiro organiza encontro, e Popó e Werdum 'selam as pazes' após confusão

Faixa-preta Carlos Cobrinha celebra momento do Jiu-Jitsu português e mira Eurocup da ISBJJA

CEFAN recebe o World Interclubes Boxing Championship a partir desta quarta-feira (15)

O desafiante Joshua Van, por sua vez, representa a nova geração dos moscas. Com apenas 24 anos, o birmanês acumula cinco vitórias consecutivas no Ultimate e tem chamado atenção pela agressividade e pela maturidade dentro do cage, mesmo diante de oponentes mais experientes. Ainda que seja considerado uma aposta promissora, o jovem terá seu maior teste ao enfrentar um campeão consolidado e em plena fase de domínio, como Alexandre Pantoja.



Merab Dvalishvili e Petr Yan lideram o card

O desafiante Joshua Van, por sua vez, representa a nova geração dos moscas. Com apenas 24 anos, o birmanês acumula cinco vitórias consecutivas no Ultimate e tem chamado atenção pela agressividade e pela maturidade dentro do cage, mesmo diante de oponentes mais experientes. Ainda que seja considerado uma aposta promissora, o jovem terá seu maior teste ao enfrentar um campeão consolidado e em plena fase de domínio, como Alexandre Pantoja.

Revanche pelo título dos galos vai agitar a luta principal (Foto: Reprodução/UFC)



Na luta principal do UFC 323, o campeão dos galos, Merab Dvalishvili, fará uma nova defesa de cinturão em revanche contra Petr Yan, ex-detentor do título. O duelo marca a quarta defesa de título do georgiano em 2025 — um feito impressionante e raro até mesmo entre os campeões mais ativos do UFC.

Os dois já se enfrentaram em 2023, quando Merab saiu vencedor por decisão unânime após um confronto técnico e de alto ritmo. Desde então, o campeão manteve uma sequência impressionante, superando Umar Nurmagomedov em janeiro, Sean O’Malley em junho e Cory Sandhagen no início de outubro. Agora, Dvalishvili encerra a temporada diante de um velho rival, em um duelo que promete consolidar ainda mais seu domínio na categoria.

