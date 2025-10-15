MessiDivulgação/Inter Miami
A 'Prime Hydration' alega que a 'Más+ by Messi' coloca o argentino como um dos criadores do produto. Algumas declarações do próprio astro do futebol foram usadas para a queixa.
“Entendo que Mark Anthony projetou a embalagem para Más+ by Messi antes do nosso encontro, no final de 2023, e continuou a aperfeiçoá-la durante a primavera de 2024, com a colaboração exclusiva da minha equipe quanto ao uso do meu nome, imagem e semelhança. Não estive envolvido na criação ou no design da aparência estética da garrafa ou do rótulo, e não tenho conhecimento dos detalhes desse processo de design”, afirma o jogador no documento apresentado pela empresa rival.
“A Mark Anthony decidiu copiar o sucesso da Prime Hydration, encontrando seu próprio embaixador da marca que também se conectaria com consumidores mais jovens (...) A narrativa falsa e a publicidade associada dos réus prejudicaram a Prime Hydration, pelo menos no sentido de que a empresa perdeu espaço nas prateleiras e posições de distribuição em varejistas nos Estados Unidos, como Walmart, entre outros” escreve a queixa.
Ainda não existe definição para a data da resolução do caso, que está aberto na justiça americana.
