"Não é segredo que representar a seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido essa marca única por Portugal", iniciou o astro nas redes sociais.



"Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o Mundial", complementou.



O craque ultrapassou Carlos Ruiz, da Guatemala. Conhecido como 'El Pescadito', ele é considerado o melhor jogador da história de seu país - fez 39 gols em 47 jogos no torneio.

Confira o Top-5:

1. Cristiano Ronaldo: 41 gols em 50 jogos

2. Carlos Ruiz: 39 gols em 47 jogos

3. Lionel Messi: 36 gols em 72 jogos

4. Ali Daei: 35 gols em 51 jogos

5. Robert Lewandowski: 32 gols em 41 jogos

