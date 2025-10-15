Cristiano Ronaldo fez dois gols no empate entre Portugal e Hungria, na última terça-feira (14)Patricia de Melo Moreira / AFP
"Não é segredo que representar a seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido essa marca única por Portugal", iniciou o astro nas redes sociais.
"Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o Mundial", complementou.
O craque ultrapassou Carlos Ruiz, da Guatemala. Conhecido como 'El Pescadito', ele é considerado o melhor jogador da história de seu país - fez 39 gols em 47 jogos no torneio.
Confira o Top-5:
2. Carlos Ruiz: 39 gols em 47 jogos
3. Lionel Messi: 36 gols em 72 jogos
4. Ali Daei: 35 gols em 51 jogos
5. Robert Lewandowski: 32 gols em 41 jogos
