Cristiano RonaldoPatricia de Melo Moreira/AFP

Lisboa - Cristiano Ronaldo se isolou como o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele alcançou o feito nesta terça-feira (14), no empate entre Portugal e Hungria por 2 a 2, válido pela quarta rodada do Grupo F, no Estádio José Alvalade.
Ele anotou dois gols na partida. O atacante chegou para para a partida com 39, a mesma marca do guatemalteco Carlos Ruiz.
O perfil oficial da Copa do Mundo compartilhou nas redes sociais o feito de Cristiano Ronaldo e ainda brincou após o segundo gol do craque na partida.
"41. Ao contrário deste gráfico, Cristiano Ronaldo é atemporal", escreveu o perfil da Copa.
O perfil da seleção portuguesa exaltou o craque: "De outra galáxia. Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre em qualificações para o Mundial".

Veja o Top-5

1) Cristiano Ronaldo: 41 gols em 50 jogos
2) Carlos Ruiz: 39 gols em 47
3) Lionel Messi: 36 em 72
4) Ali Daei: 35 em 51
5) Robert Lewandowski: 32 em 41