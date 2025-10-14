Lisboa - Cristiano Ronaldo se isolou como o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele alcançou o feito nesta terça-feira (14), no empate entre Portugal e Hungria por 2 a 2, válido pela quarta rodada do Grupo F, no Estádio José Alvalade.
Ele anotou dois gols na partida. O atacante chegou para para a partida com 39, a mesma marca do guatemalteco Carlos Ruiz.
O perfil oficial da Copa do Mundo compartilhou nas redes sociais o feito de Cristiano Ronaldo e ainda brincou após o segundo gol do craque na partida.
"41. Ao contrário deste gráfico, Cristiano Ronaldo é atemporal", escreveu o perfil da Copa.
