Cristiano RonaldoPatricia de Melo Moreira/AFP

Publicado 14/10/2025 17:31 | Atualizado 14/10/2025 18:04

Lisboa - Cristiano Ronaldo se isolou como o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele alcançou o feito nesta terça-feira (14), no empate entre Portugal e Hungria por 2 a 2 , válido pela quarta rodada do Grupo F, no Estádio José Alvalade.

Ele anotou dois gols na partida. O atacante chegou para para a partida com 39, a mesma marca do guatemalteco Carlos Ruiz.

O perfil oficial da Copa do Mundo compartilhou nas redes sociais o feito de Cristiano Ronaldo e ainda brincou após o segundo gol do craque na partida.

"41. Ao contrário deste gráfico, Cristiano Ronaldo é atemporal", escreveu o perfil da Copa.

Make that 41...



Unlike this graphic, Cristiano Ronaldo is timeless. https://t.co/JKfWtb913n — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025

O perfil da seleção portuguesa exaltou o craque: "De outra galáxia. Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre em qualificações para o Mundial".

Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre em qualificações para o Mundial #FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/Ivmv94ULX2 — Portugal (@selecaoportugal) October 14, 2025

Veja o Top-5

1) Cristiano Ronaldo: 41 gols em 50 jogos

2) Carlos Ruiz: 39 gols em 47

3) Lionel Messi: 36 em 72

4) Ali Daei: 35 em 51

5) Robert Lewandowski: 32 em 41

