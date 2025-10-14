Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 14/10/2025 17:45

Rio - Apesar da derrota para o Japão por 3 a 2, a CBF está bastante contente com o trabalho de Carlo Ancelotti. A Confederação sinalizou para o italiano, que deseja a renovação do contrato do técnico até o fim da Copa do Mundo de 2030. As informações são da "ESPN".

O vínculo atual do comandante é até o término da Copa do ano que vem. A CBF entende que agora existe um ‘comando’ na Seleção e quer que esse casamento se estenda. Carlo Ancelotti também já indicou que gostaria de continuar.

A situação foi comunicada ao técnico na atual Data Fifa, quando o Brasil enfrentou Coreia do Sul e Japão. A tendência é que as negociações se iniciem no começo do ano que vem.

Até o momento, Carlo Ancelotti, de 66 anos, comandou o Brasil em seis jogos: com três vitórias, um empate e duas derrotas.