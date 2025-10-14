Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF
CBF sinaliza desejo de renovar com Ancelotti até Copa de 2030
Italiano vem sendo bem avaliado pelos dirigentes brasileiros
CR7 se isola como o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa
O atacante português ultrapassou o guatemalteco Carlos Ruiz
Com dores na coxa, meia do Botafogo será reavaliado em Mundial Sub-20
Colombiano saiu chorando e com dificuldade para andar durante as quartas de final contra a Espanha
Paulo Henrique brinca sobre dois jogadores da Seleção: 'Tentando levar para o Vascão'
Lateral-direito também comemorou o gol pelo Brasil, mas lamentou a derrota para o Japão
Ex-Fluminense, zagueiro volta a jogar quase 900 dias depois de suspensão por ligação com apostas
Jogador fez parte do elenco do clube carioca no ano de título da Libertadores
Galvão Bueno aponta erro de Ancelotti e vê falha de Hugo Souza em gol
Narrador comparou escalação do italiano com decisão de Tite na Copa do Mundo de 2022
