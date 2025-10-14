Competição será organizada pela 525 Rosario, produtora fundada por Lionel Messi - Luis Robayo / AFP

Publicado 14/10/2025 16:06

Lionel Messi anunciou a criação de um torneio que reunirá equipes sub-16 de clubes gigantes ao redor do mundo. A Messi Cup será disputada em dezembro e contará com Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter de Milão, Inter Miami, Manchester City, Newell's Old Boys e River Plate.

A competição será organizada pela 525 Rosario, produtora fundada pelo astro. Os times serão divididos em dois grupos, que se enfrentarão em uma fase de todos contra todos. Depois, haverá um mata-mata e a decisão no Chase Stadium, nos Estados Unidos.



"Finalmente posso dizer que em dezembro está chegando um torneio muito especial de jovens promessas em Miami, com vários dos melhores clubes do mundo", iniciou o argentino nas redes sociais.



CEO da 525 Rosario, Tim Pastore também comentou o anúncio: "A Messi Cup é o ponto de encontro entre o futebol de hoje e os jogadores de amanhã. É uma oportunidade para celebrar o talento, a cultura e a comunidade, criando legados e vínculos que perdurarão para além do campo de jogo".

