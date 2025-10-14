Jelena Todorovic vai comandar o Fortaleza Basquete Cearense - Divulgação

Publicado 14/10/2025 15:00 | Atualizado 14/10/2025 15:06

Rio - O NBB realizou nesta terça-feira (14), no Parque São Jorge, sede social do Corinthians, em São Paulo, o evento de lançamento da temporada 2025/26. Pela primeira vez na história, a principal competição de basquete do Brasil terá 20 equipes e uma mulher no comando.

A sérvia Jelena Todorovic, de 31 anos, estreia como técnica do Fortaleza Basquete Cearense. A sérvia possui certificações da FIBA e Euroliga, além de especializações em psicologia esportiva, nutrição e prevenção de lesões. Além disso, atuou diretamente no desenvolvimento de atletas, como Giannis Antetokounmpo.

Em 2022, Jelena Todorovic foi assistente da seleção sérvia feminina e também fez parte da comissão técnica da seleção grega masculina em 2023. A estreia da treinadora sérvia será no próximo sábado (18), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

Com o aumento de equipes, o NBB terá pela primeira vez o rebaixamento dos dois últimos colocados da temporada regular. Já os 16 melhores se classificam para os playoffs. O Franca é o atual tetracampeão, enquanto o Flamengo é o maior vencedor, com sete títulos.