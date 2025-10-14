Diogo Moreira (de boné) ganha a primeira oportunidade na MotoGP aos 21 anos, pela Honda LCRDivulgação
Brasil volta a ter um piloto na MotoGP após quase 20 anos
Diogo Moreira correrá pela Honda LCR em 2026 após se destacar na categoria de acesso
Brasil volta a ter um piloto na MotoGP após quase 20 anos
Diogo Moreira correrá pela Honda LCR em 2026 após se destacar na categoria de acesso
Bruno Guimarães cita 'apagão' no segundo tempo: 'Jogo que estava controlado'
A Seleção levou três gols durante a etapa complementar e perdeu para o Japão
Bela do Flamengo posa nua em capa de revista: 'Grande momento da minha carreira'
Vanessa Ataídes tem 130 cm de quadril
Narrador da Band critica Bonner por ironia sobre F-1: 'Fim triste'
Apresentador do Jornal Nacional fez brincadeira sobre retorno da categoria à TV Globo
Raphinha relembra proposta da Arábia Saudita e conta que pensou em deixar o Barcelona
Ele revelou que a oferta 'resolveria' sua vida e também da família
Botafogo não terá Vitinho, e Mateo Ponte será titular contra o Flamengo
Jogador foi preservado de derrota da seleção brasileira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.