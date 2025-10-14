Raphinha vibra após marcar em vitória do Barcelona - Lluis Gene / AFP

Raphinha vibra após marcar em vitória do BarcelonaLluis Gene / AFP

Publicado 14/10/2025 12:59

Rio - Raphinha pensou em deixar o Barcelona após receber uma proposta da Arábia Saudita. Ele revelou que a oferta "resolveria" sua vida e também da família, mas o técnico Hansi Flick o convenceu a ficar no clube catalão.

"Estou no futebol desde os meus 15 anos, já passei por coisas boas e coisas ruins em todos os lugares. Chegou um momento em que achei que tinha que cuidar de mim e da minha família. Com a proposta que a gente teve de ir para a Arábia, isso balançou muito comigo. Resolveria a minha vida pessoal, dos meus pais, do meu filho, de muita gente", disse Raphinha, à 'ESPN'.

"Então, obviamente, pensamos em sair. Achei que poderia ser o momento de sair, mas a chegada do treinador (Hansi Flick)... A gente teve conversa. Conversamos por telefone e depois na minha chegada na pré-temporada. Ele conseguiu me convencer a ficar. E ainda bem que ele me convenceu", completou.

O atacante chegou ao Barcelona em 2022, depois de se destacar no Leeds United. O começo no time catalão, no entanto, foi difícil. Ele só deslanchou na temporada 2024/25, sua terceira no clube.

Raphinha disputou 57 partidas, marcou 34 gols e distribuiu 22 com a camisa do Barça naquela temporada. Com o bom desempenho, ele ficou em quinto na premiação da Bola de Ouro.