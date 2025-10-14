Raphinha vibra após marcar em vitória do BarcelonaLluis Gene / AFP
Raphinha relembra proposta da Arábia Saudita e conta que pensou em deixar o Barcelona
Ele revelou que a oferta 'resolveria' sua vida e também da família
Botafogo não terá Vitinho, e Mateo Ponte será titular contra o Flamengo
Jogador foi preservado de derrota da seleção brasileira
Bucks terá trio de irmãos Antetokounmpo na próxima temporada da NBA
Equipe se torna a primeira da liga a ter três irmãos elegíveis para jogar
Vasco descarta utilizar Paulo Henrique contra o Fortaleza
Lateral terá tempo maior de descanso, enquanto Puma deve ser o titular
Musa do Olimpia revela relacionamento e diz que se apaixonou por bumbum do namorado
Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de fãs no Instagram
Fabrício Bruno se desculpa e faz pedido: 'Não sejam covardes a ponto de ficar me crucificando'
Zagueiro da Seleção entregou a bola no lance do primeiro gol do Japão
