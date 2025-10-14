William Bonner brincou sobre período da Fórmula 1 longe da TV Globo - Globo / Renato Pizzutto

dizer que a categoria ficou esquecida na outra emissora por cinco anos, durante evento onde a TV Globo apresentou a nova grade de programação em 2026 para o mercado publicitário.

O narrador Téo José, da TV Band, respondeu nas redes sociais a um comentário feito por William Bonner sobre a Fórmula 1 . O apresentador do Jornal Nacional ironizou ao, durante evento onde a TV Globo apresentou a nova grade de programação em 2026 para o mercado publicitário.

"É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste", escreveu Téo José.

É esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética , perdeu o respeito. Fim triste. https://t.co/H1fvwCZptO — Téo José (@teojose) October 14, 2025

A fala de Bonner sobre a F-1



O vídeo com a fala do apresentador rapidamente viralizou nas redes sociais. Ele citou o retorno da Fórmula 1 à emissora durante o Upfront Globo 2026, na noite de segunda-feira (13), em São Paulo.



"No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo... é um esporte interessante", disse o jornalista.



Globo não transmitirá todas as corridas



O retorno da Fórmula 1 à TV Globo encerra o ciclo iniciado em 2021, quando a Band passou a ser a detentora dos direitos de transmissão no Brasil.



No retorno em 2026, o canal carioca transmitirá 15 GPs ao vivo na TV aberta, além de um programa nas noites de sexta. Já o Sportv passará ao vivo todas as 24 corridas da temporada, assim como as seis sprints, os treinos classificatórios e livres.





