William Bonner brincou sobre período da Fórmula 1 longe da TV Globo Globo / Renato Pizzutto
É esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética , perdeu o respeito. Fim triste. https://t.co/H1fvwCZptO— Téo José (@teojose) October 14, 2025
Agora você pode ler esta notícia off-line
William Bonner brincou sobre período da Fórmula 1 longe da TV Globo Globo / Renato Pizzutto
É esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética , perdeu o respeito. Fim triste. https://t.co/H1fvwCZptO— Téo José (@teojose) October 14, 2025
Narrador da Band critica Bonner por ironia sobre F-1: 'Fim triste'
Apresentador do Jornal Nacional fez brincadeira sobre retorno da categoria à TV Globo
Raphinha relembra proposta da Arábia Saudita e conta que pensou em deixar o Barcelona
Ele revelou que a oferta 'resolveria' sua vida e também da família
Botafogo não terá Vitinho, e Mateo Ponte será titular contra o Flamengo
Jogador foi preservado de derrota da seleção brasileira
Bucks terá trio de irmãos Antetokounmpo na próxima temporada da NBA
Equipe se torna a primeira da liga a ter três irmãos elegíveis para jogar
Vasco descarta utilizar Paulo Henrique contra o Fortaleza
Lateral terá tempo maior de descanso, enquanto Puma deve ser o titular
Musa do Olimpia revela relacionamento e diz que se apaixonou por bumbum do namorado
Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de fãs no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.