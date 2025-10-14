Bruno Guimarães no jogo entre Japão e Brasil - Yuichi Yamazaki / AFP

Publicado 14/10/2025 13:48

Tóquio - Bruno Guimarães viu um "apagão" do Brasil durante o segundo tempo da derrota por 3 a 2 para o Japão, nesta terça-feira (14). A Seleção abriu 2 a 0 de vantagem na primeira etapa, mas sofreu três depois do intervalo. Na zona mista, o volante destacou que o jogo estava controlado.

"O primeiro tempo foi muito bom, controlamos o jogo. No segundo tempo, um apagão, um jogo que estava controlado. Não dá para tomar três gols em 19 minutos. Gols muito rápidos, gols que a gente poderia ter evitado. Um misto de sentimentos, porque, se você pegar em quatro tempos, em três a gente foi perfeito e um deu apagão, o que não pode acontecer, ainda mais chegando perto de Copa do Mundo", disse Bruno Guimarães, ao 'ge'.

"Mas estamos juntos nos erros e nos acertos. Seguir em frente, acho que tem muita coisa para tirar de positivo, mas esse erro que tivemos no jogo de hoje, principalmente nos 45 minutos finais, não pode se repetir", completou.

Após a sequência de amistosos na Ásia, a seleção brasileira volta a campo em novembro. A CBF tem um acordo para enfrentar Senegal, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia, em Paris, na França.