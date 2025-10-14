Bruno Guimarães no jogo entre Japão e BrasilYuichi Yamazaki / AFP
Bruno Guimarães cita 'apagão' no segundo tempo: 'Jogo que estava controlado'
A Seleção levou três gols durante a etapa complementar e perdeu para o Japão
Bruno Guimarães cita 'apagão' no segundo tempo: 'Jogo que estava controlado'
A Seleção levou três gols durante a etapa complementar e perdeu para o Japão
Bela do Flamengo posa nua em capa de revista: 'Grande momento da minha carreira'
Vanessa Ataídes tem 130 cm de quadril
Narrador da Band critica Bonner por ironia sobre F-1: 'Fim triste'
Apresentador do Jornal Nacional fez brincadeira sobre retorno da categoria à TV Globo
Raphinha relembra proposta da Arábia Saudita e conta que pensou em deixar o Barcelona
Ele revelou que a oferta 'resolveria' sua vida e também da família
Botafogo não terá Vitinho, e Mateo Ponte será titular contra o Flamengo
Jogador foi preservado de derrota da seleção brasileira
Bucks terá trio de irmãos Antetokounmpo na próxima temporada da NBA
Equipe se torna a primeira da liga a ter três irmãos elegíveis para jogar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.