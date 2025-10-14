Vanessa Ataídes é bela do Flamengo - Divulgação

Vanessa Ataídes é bela do FlamengoDivulgação

Publicado 14/10/2025 13:22 | Atualizado 14/10/2025 13:23

Rio - Famosa por ter 130 cm de bumbum, o maior do Brasil, a bela do Flamengo, Vanessa Ataídes estampou a capa lançada nesta segunda-feira pela revista "Sexy". A influenciadora mostrou toda sua sensualidade e corpo torneado.

fotogaleria

"Ser capa da Sexy sempre foi um sonho e também uma forma de afirmar o poder e a sensualidade da mulher real. Eu quis mostrar que sensualidade não tem idade nem padrão é atitude, é presença. A Sexy é um símbolo disso, e eu quis deixar minha marca na história da revista", comentou.

Vanessa contou que não teve dificuldade em fazer as fotos e que esbanjou autoconfiança em cada imagem.

"As fotos foram intensas e libertadoras. A equipe me deixou super à vontade, e cada clique foi uma celebração da minha força e da minha feminilidade. Difícil não foi… foi desafiador no bom sentido é se entregar e confiar no que você é, sem filtros", disse.

A influenciadora revelou ter feito uma preparação especial para o momento. "Eu levei o ensaio como um grande momento da minha carreira. Intensifiquei meus treinos, cuidei da alimentação e também trabalhei o lado emocional porque posar nua ou sensual é mais psicológico do que físico. É se olhar no espelho e pensar: Eu mereço estar aqui", concluiu.