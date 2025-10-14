Vini Jr em jogo da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em jogo da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/10/2025 15:29

Rio - O atacante Vini Jr, de 25 anos, continua tendo o futebol saudita como um dos seus possíveis destinos. De acordo com informações da emissora britânica "Sky Sports", o Real Madrid estaria mais disposto a liberar o brasileiro para acertar com uma equipe do país.

Segundo a reportagem, o clube espanhol já teria iniciado contatos com os representantes do jogador e estaria disposto a avançar em uma negociação que, se concretizada, poderia quebrar o recorde de valores em transferências na história do futebol mundial.

O Al-Ahli estaria disposto a pagar 250 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,58 bilhão), valor exigido pelo Real Madrid para liberar Vini Jr. Caso a negociação seja concretizada nesses termos, o valor superaria a até então maior transferência da história do futebol: a venda de Neymar do Barcelona para o PSG, em 2017, por cerca de 222 milhões de euros.

Aos 25 anos, o camisa 7 tem contrato com o clube merengue até junho de 2027 e é considerado uma das principais estrelas do elenco. Ainda assim, a oscilação em seu protagonismo nesta temporada e o interesse do futebol saudita reacendem o debate sobre seu futuro na elite europeia.