Vitor Mendes, zagueiro da Ferroviária, em duelo contra o CRB Foto: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF
Ex-Fluminense, zagueiro volta a jogar quase 900 dias depois de suspensão por ligação com apostas
Jogador fez parte do elenco do clube carioca no ano de título da Libertadores
Galvão Bueno aponta erro de Ancelotti e vê falha de Hugo Souza em gol
Narrador comparou escalação do italiano com decisão de Tite na Copa do Mundo de 2022
Messi cria torneio que reunirá equipes sub-16 de gigantes em dezembro
'Messi Cup' será disputada em Miami, nos Estados Unidos
África do Sul derrota Ruanda e volta a disputar Copa depois de 16 anos
Nigéria irá disputar a repescagem continental; nas Eliminatórias Asiáticas, o Catar garantiu vaga nesta terça-feira (14)
Jorginho vê sintético como superior a gramados ruins do futebol brasileiro
Volante do Flamengo critica a falta de padronização dos campos no Brasil
Real estaria disposto a negociar Vini Jr por R$ 1,58 bilhão, diz TV britânica
Atacante, de 25 anos, tem contrato até junho de 2025
