Vitor Mendes, zagueiro da Ferroviária, em duelo contra o CRB Foto: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF

Publicado 14/10/2025 16:43

Rio – O zagueiro Vitor Mendes, ex-Fluminense, voltou a atuar nesta segunda-feira após 895 dias afastado devido a uma suspensão de 720 dias por participação em esquema de apostas. O jogador foi contratado pela Ferroviária em julho deste ano e entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo no empate por 2 a 2 com o CRB, em Maceió, pela 32ª rodada da Série B.

O gancho de Vitor Mendes terminou neste ano, quando foi contratado pela Ferroviária em julho, mas ele só estreou agora após passar um período no Departamento Médico se recuperando de uma lesão muscular.

A última partida disputada pelo zagueiro foi em 2 de maio de 2023, na goleada do Fluminense sobre o River Plate por 5 a 1, no Maracanã, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, competição que o Tricolor conquistou naquele ano.

O zagueiro Vitor Mendes teve seu nome citado em conversas de WhatsApp que indicavam suposta participação em um esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Segundo as mensagens, ele teria aceitado receber dinheiro para receber um cartão amarelo quando defendia o Juventude, em partida contra o Fortaleza pela 27ª rodada do Brasileirão 2022. A denúncia foi inicialmente revelada pela Rádio Itatiaia, em maio, e confirmada pelo ge, que teve acesso às conversas obtidas na investigação.