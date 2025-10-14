A Inglaterra goleou a Letônia - Gints Ivuskans / AFP

Publicado 14/10/2025 18:01

A Inglaterra goleou a Letônia por 5 a 0, nesta terça-feira (14), e se tornou a primeira seleção europeia garantida na Copa do Mundo de 2026. Já Portugal levou um gol no fim, empatou em 2 a 2 com a Hungria e não conseguiu confirmar a classificação.

"A Inglaterra está indo para a Copa do Mundo da Fifa novamente!", escreveu o perfil oficial do torneio no 'X'.

Letônia x Inglaterra

A seleção inglesa não tomou conhecimento da Letônia e venceu a partida por 5 a 0, no Daugava Stadium, em Riga. Gordon, Harry Kane (2), Tonisevs (contra) e Eze fizeram os gols.

Com o resultado, a Inglaterra manteve os 100% de aproveitamento, chegou aos 18 pontos e está na liderança do Grupo K.

Portugal x Hungria

Já Portugal ficou no empate por 2 a 2 com a Hungria no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Szalai abriu o placar para os visitantes, mas Cristiano Ronaldo fez dois gols para virar a partida. Ele se isolou como o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo

A vitória parcial e o tropeço da Armênia estavam garantindo a classificação de Portugal para o torneio. Entretanto, já na reta final do segundo tempo, Szoboszlai marcou para a Hungria e deu números finais em Lisboa.

A seleção portuguesa soma dez pontos e lidera o Grupo F. Já a Hungria tem cinco e aparece na segunda posição.