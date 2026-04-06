Walace ainda não entrou em campo pelo Cruzeiro neste Brasileirão - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Walace ainda não entrou em campo pelo Cruzeiro neste BrasileirãoGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 06/04/2026 15:13

Rio - Com a chegada de Renato Gaúcho ao comando do Vasco, há pouco mais de um mês, o nome do volante Walace passou a ser comentado nos bastidores de São Januário. Atualmente no Cruzeiro, o jogador foi cortado pela diretoria nesta segunda-feira (6), por indisciplina, e não deve voltar a vestir a camisa da equipe mineira.

Segundo comunicado do clube, Walace foi afastado por "desrespeitar um companheiro de equipe", o que configura uma falta gravíssima ao código de conduta da instituição. O volante teria criticado companheiros de elenco em um grupo de jogadores, por meio de um aplicativo de mensagens, o que não teria sido bem recebido pelos dirigentes do clube.

Em resposta, o jogador, que estava com o elenco em São Paulo, para a partida do último domingo (5), foi cortado pela diretoria cruzeirense da estreia do time na Libertadores, nesta terça (7), contra o Barcelona-EQU, mas não deve ser multado. Agora, o volante retorna a Belo Horizonte, onde terá seu futuro definido.

Apesar dos rumores, o Vasco não chegou fazer proposta pelo volante. Porém, com a punição, a ideia da diretoria da Raposa é procurar um novo destino para o jogador de 31 anos. Sendo assim, a negociação pode se tornar mais viável para o Gigante da Colina, que busca um volante para brigar por posição.