Arboleda não foi titular nenhuma vez sob comando de Roger Machado - Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo

Arboleda não foi titular nenhuma vez sob comando de Roger MachadoRubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo

Publicado 06/04/2026 18:07

Rio - O zagueiro equatoriano Arboleda está sumido da cidade de São Paulo desde o fim de semana e não responde às tentativas de contato do tricolor paulista. Segundo apurou a "ESPN", o desaparecimento do jogador teria sido motivado pela recusa da diretoria do clube a abrir negociações com o Vasco, após sondagem do time carioca. O Internacional também teria sido recusado.

Ausente na concentração e desfalque na vitória contra o Cruzeiro, no último sábado (4), Arboleda está incomunicável no Equador e gera uma situação de desconforto nos bastidores do São Paulo. Segundo o "UOL", o zagueiro teria pedido para ser negociado, insatisfeito por ter perdido espaço sob comando de Roger Machado e pelas recusas da diretoria a Vasco e Inter.

Após o sumiço, a "ESPN" apurou que o equatoriano mudou seu número de celular, recebeu itens pessoais trazidos da capital paulista por um amigo e teve um carro da marca Porsche bloqueado pela Justiça, ao declarar que o São Paulo quitaria uma dívida sua de R$ 800 mil. Em nota veiculada nesta segunda-feira (6), o clube paulista deu um prazo para o zagueiro se posicionar.

"O São Paulo Futebol Clube informa que adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou hoje uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não comparece aos compromissos profissionais desde o último sábado (04), concedendo o prazo de 24 horas para apresentação de esclarecimentos e regularização de sua situação profissional", declarou o clube.

Assim como o Vasco, o tricolor paulista também estreia na Sul-Americana nesta terça (7). O Cruz-maltino enfrenta o Barracas Central, na Argentina, às 19h (de Brasília), enquanto o São Paulo encara o Boston River, no Uruguai, às 21h30 (de Brasília).