Spinelli soma dois gols em oito jogos pelo Vasco, dois como titular - Matheus Lima / Vasco

Spinelli soma dois gols em oito jogos pelo Vasco, dois como titularMatheus Lima / Vasco

Publicado 07/04/2026 11:43

Spinelli destacou a importância de aproveitar a minutagem na estreia do Vasco na fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (7). O atacante busca conquistar mais espaço com Renato Gaúcho e terá chance de ouro, já que estará na escalação para enfrentar o Barracas Central (ARG), às 19h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola.

"Falamos com quem está aqui que é uma oportunidade para mostrarmos o nosso futebol e ganharmos minutos. É uma competição bonita. A princípio, não dão muita importância, mas depois todos querem ganhar. E nós queremos ganhar desde já", declarou o centroavante, em entrevista ao canal oficial do clube.

O Cruz-Maltino entrará em campo com um time alternativo, sem seus principais jogadores e até o comandante - permaneceram na capital carioca para trabalhar no CT Moacyr Barbosa . Assim, o Gigante da Colina será dirigido pelo auxiliar Marcelo Salles.



Desde que Renato Gaúcho assumiu o Vasco , Spinelli ficou no banco de reservas em cinco jogos, mas foi acionado em três: Palmeiras, Fluminense Botafogo . Ao todo, o atacante soma dois gols em oito partidas, sendo duas como titular.

Outras respostas de Spinelli

. Relevância da Sul-Americana: "É uma competição importante tanto para mim quanto para o clube, que podemos conquistar este ano. É uma linda motivação".

. Torcida do Vasco: "É linda, sempre empurra. A derrota (para o Botafogo) foi decepcionante para todos nós, queríamos ter vencido. Os torcedores mereciam. Vamos seguir trabalhando para que as coisas melhorem".