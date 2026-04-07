Spinelli soma dois gols em oito jogos pelo Vasco, dois como titularMatheus Lima / Vasco
Spinelli espera aproveitar oportunidade em estreia do Vasco na Sul-Americana
Atacante quer conquistar mais espaço sob o comando de Renato Gaúcho
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