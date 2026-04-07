Johan Rojas é um dos quatro colombianos do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Johan Rojas é um dos quatro colombianos do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 07/04/2026 11:18

Johan Rojas preferiu não entrar na polêmica em relação à declaração de Renato Gaúcho sobre a dificuldade de adaptação dos jogadores colombianos no Brasil. Em entrevista publicada pelo Blog Deportivo, da Colômbia,, entretanto, admitiu surpresa com a fala do técnico do Vasco, mas garantiu não ter se abalado e explicou o motivo.



"Acordei tranquilo, não levei para o lado pessoal. Para ser sincero, ele nunca me abordou, o que me deixou um pouco confuso. Não sei se é porque estou fazendo as coisas certas ou se ele simplesmente não gosta de mim, mas o que ele sempre me disse foi que eu tenho talento, que tenho potencial. Provavelmente por isso não levo para o lado pessoal, porque o que ele me diz é uma coisa, e o que ele diz publicamente é outra", disse.



Ainda assim, Rojas não concorda com a opinião de Renato Gaúcho. Ele admite que tem uma certa dificuldade apenas na questão da língua portuguesa.



"O mais difícil para mim foi o idioma; não o entendo muito bem. Os colombianos são adaptados, na minha opinião. Temos o DNA da vontade de vencer, de jogar onde quer que nos coloquem. Na minha visão, o jogador colombiano é o mais parecido com o brasileiro, então não acho que teremos tanta diferença na adaptação", continuou.



O camisa 10 do Vasco, inclusive, vê um diferencial nos jogadores colombianos. E considera os erros durante o jogo como normais.



"Depende de como você trabalha todos os dias, do seu comprometimento. Todos nós cometemos erros, não só os colombianos. Os colombianos sempre tentam fazer coisas novas, para o bem da equipe. É por isso que algumas pessoas dizem que cometemos muitos erros. Se eu não cometesse erros, seria o melhor do mundo agora", conclui.

O que disse Renato Gaúcho sobre colombianos do Vasco

Após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, o técnico vascaíno deu uma declaração polêmica ao analisar os jogadores colombianos do Vasco. Para o comandante, eles têm mais dificuldade de adaptação e, por isso, cometem muitos erros nas partidas.

"Quando eu estava no Grêmio e me ofereciam jogadores colombianos e equatorianos, eu gosto deles, mas eu só dava o aval pra trazerem quando estavam adaptados ao futebol brasileiro. O jogador colombiano e equatoriano precisa de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. E isso leva tempo - afirmou Renato.



Além de Rojas, o Vasco conta com outros três compatriotas em seu elenco: Andrés Gómez, Carlos Cuesta e Marino Hinestroza.