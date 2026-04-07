Puma Rodríguez no Estádio Florencio SolaMatheus Lima/Vasco

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Argentina - Puma Rodríguez avaliou o empate sem gols do time alternativo do Vasco com o Barracas Central no Estádio Florencio Sola, na noite desta terça-feira (7), pela Sul-Americana. O lateral-direito destacou que não foi um mau resultado, mas afirmou que o o grupo veio para vencer.
"Viemos com uma equipe alternativa e, bom, obviamente longe de casa não é um mau resultado. Mas obviamente que viemos para ganhar", disse Puma Rodríguez, depois do jogo.
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Com o resultado, as equipes somam um ponto cada. Olimpia e Audax, que ainda vão jogar na rodada, completam o Grupo G da Sul-Americana.
"Sabíamos que seria uma partida difícil, brigada. Geramos algumas situações, mas não conseguimos concretizar. Sabemos que a Copa é dura. Temos que seguir trabalhando", analisou o lateral uruguaio.