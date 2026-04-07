Auxiliar permanente do clube, Bruno Lazaroni assumiu o comando interino do Vasco após a saída de Diniz

Rio - Auxiliar permanente do Vasco, Bruno Lazaroni recusou o convite do técnico Fernando Diniz para se juntar a comissão técnica no Corinthians. O auxiliar decidiu permanecer no Cruz-Maltino por questões familiares e gratidão ao presidente Pedrinho e diretor técnico Felipe, de acordo com o "ge".
Bruno Lazaroni trabalhou com Fernando Diniz durante sua passagem no Vasco, entre maio de 2025 e fevereiro deste ano. O auxiliar comandou o Cruz-Maltino como interino após a demissão do treinador, no empate com o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil e na derrota para o Santos no Brasileirão.
Após demitir Fernando Diniz, o Vasco contratou o técnico Renato Gaúcho, que soma sete jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. Diniz, por sua vez, foi contratado pelo Corinthians para substituir Dorival Júnior, que foi demitido após nove jogos sem vitória.
O Vasco retorna a campo no próximo sábado (11), às 16h30 (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 12º lugar com 12 pontos, o Cruz-Maltino tenta se recuperar após sofrer a primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho.