Barracas Central fará sua estreia em competições internacionais - Divulgação / Barracas Central

Barracas Central fará sua estreia em competições internacionaisDivulgação / Barracas Central

Publicado 07/04/2026 12:55 | Atualizado 07/04/2026 16:27

Rio - O Vasco começa a sua campanha em busca do título inédito da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo será nesta terça-feira (7), às 19h, contra o Barracas Central, clube argentino que jogará uma competição internacional pela primeira vez em sua história. A equipe protagoniza uma ascensão no futebol local, subindo da terceira para a primeira divisão entre 2019 e 2021.



O Barracas Central possui uma ligação forte com o atual presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Chiqui Tapia. Ele foi jogador do time e também presidiu o clube por 18 anos, de 2001 a 2020, até o seu filho, Matías Tapia, assumir o cargo, que ocupa até hoje.



O crescimento da equipe na liga local, no entanto, é marcada por polêmicas de arbitragem, conforme afirmou ao DIA o jornalista da Radio Fútbol de Primera, Edgardo Broner. "É uma equipe que tem sido muito favorecida pela arbitragem nos últimos anos e foi subindo até chegar a sua primeira participação em copa internacional. É um time muito forte em casa, mas que não tem muitos torcedores", disse.

Análise do time

O time do Barracas Central tem peças de qualidade, na avaliação de Broner. Ele destaca ainda, laços familiares da família Tapia, e até entre do técnico do time com os jogadores.



"Uma curiosidade é que a equipe conta com Ivan Tapia, filho do presidente Chiqui Tapia, que é um jogador muito aguerrido e um meio-campista de chegada. O filho do técnico Ruben Insúa, Rodrigo Insúa é defensor, responsável pela bola parada e tem qualidade. Na frente tem Jonathan Candia e Facundo Bruera, que são jogadores experientes."

O clube é o 9º colocado do grupo B do Campeonato Argentino, campeonato que não disputava há 88 anos antes de 2021, com quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No total, foram 11 gols marcados e 11 sofridos. O time cria 0,8 grandes chances por jogo e tem uma média de 9,3 finalizações a cada partida, de acordo com a plataforma "SofaScore".

O filho do técnico, Rodrigo Insúa, apesar de ser zagueiro, é o artilheiro da equipe, com três gols, dois deles de pênalti.

Estádio reformado

O estádio do Barracas Central, em Buenos Aires, leva o nome de Chiqui Tapia. Recentemente, o clube aumentou a sua capacidade para 18 mil lugares, em 2025. No entanto, o local ainda não atende a exigências da Conmebol, e por isso, a partida será no estádio Florencio Sola, do Banfield, que também fica na capital argentina.

Valor de mercado

O Barracas Central é considerado um time modesto, com apenas 2,5 mil sócios. O valor de mercado do elenco é avaliado em cerca de 17,13 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões), menos que o Vasco, com peças estimadas em 101,2 milhões de euros (cerca R$ 609 milhões).

Equipe reserva

O Vasco mandou à Argentina um time praticamente reserva para o jogo. O técnico Renato Gaúcho ficou no Brasil, e a equipe será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, o "Fera". A bola rola às 19h desta terça-feira (7).