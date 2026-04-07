Marcelo Salles comandará o Vasco na estreia da Copa Sul-Americana - Matheus Lima / Vasco

Marcelo Salles comandará o Vasco na estreia da Copa Sul-AmericanaMatheus Lima / Vasco

Publicado 07/04/2026 16:49 | Atualizado 07/04/2026 16:58

Argentina - O Vasco divulgou os relacionados para o confronto diante do Barracas Central, nesta terça-feira (7). A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A lista confirmou a ausência da maior parte dos titulares, que ficaram no Rio de Janeiro por estratégia de planejamento.

O Cruz-Maltino levou para a Argentina 15 Crias da Colina. Deste total, apenas o goleiro Pablo, o zagueiro Walace, o meia JP e o atacante João Vitor aparecem no site do Vasco como atletas que atualmente fazem parte do elenco profissional.



Além dos jogadores poupados, o técnico Renato Gaúcho é outra ausência na delegação que viajou para Buenos Aires. A equipe será comandada à beira do gramado pelo auxiliar Marcelo Salles. Nomes como Léo Jardim, Robert Renan, Thiago Mendes e Andrés Gómez ficaram no Rio de Janeiro.



Somado às questões de planejamento físico, o Vasco terá o desfalque forçado de Lucas Piton. O lateral-esquerdo cumpre o segundo jogo de uma punição recebida na edição de 2025 da Sul-Americana, quando foi expulso contra o Independiente del Valle no jogo de ida da segunda fase.



Confira os relacionados do Vasco:



Goleiros: Daniel Fuzato, Phillipe Gabriel e Pablo;



Laterais: Puma Rodríguez, Breno Vereza, Avellar e Alison;



Zagueiros: Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão e Bruno André;



Meio-campistas: JP, Hugo Moura, Samuel, Ramon Rique, Gustavo Guimarães, Matheus França e Zucarello;



Atacantes: Adson, Marino, João Vitor, Nuno Moreira, Spinelli, Andrey Fernandes e Juninho.