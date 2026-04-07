Botafogo recebe delegação da PVF Football Academy - Gabriel Segantini / BFR

Botafogo recebe delegação da PVF Football AcademyGabriel Segantini / BFR

Publicado 07/04/2026 21:36

Rio - O Botafogo anunciou nesta terça-feira (6) que recebeu a delegação da PVF Football Academy, tradicional academia de futebol do Vietnã, na última semana. As partes firmaram uma parceria em janeiro deste ano.

A imersão teve início com uma vista ao CT, onde a equipe conheceu as instalações e também os processos do Núcleo de Saúde e Performance para análise das categorias de base do Glorioso. A delegação vietnamita também acompanhou o treino do sub-20 e conversou com a comissão técnica da categoria.

"Foi uma experiência muito boa, desde a chegada. Fomos guiados pelos processos dos atletas nos treinos e observamos bastante. A apresentação também foi muito boa, mostrando como os procedimentos de base foram bem estabelecidos no clube. Especialmente para ajudar os atletas a se desenvolver e atingir a melhor performance possível. Nós gostaríamos de aprender ainda mais e trocar ainda mais com o Botafogo para poder aproveitar ao máximo o intercâmbio", disse o CEO da PVF, Nguyen Thi My Dung, ao site do Alvinegro.

A delegação também foi ao Estádio Nilton Santos em duas oportunidades e pôde acompanhar partidas do sub-13, sub-15 e sub-17. O Glorioso informou que os profissionais também participaram de workshops e palestras.

Pontapé do intercâmbio



De olho em um intercâmbio de experiências na formação de atletas, o Alvinegro assinou uma parceria com a PVF Football Academy em janeiro deste ano. Na época, a SAF informou que "o projeto faz parte da expansão da marca do Botafogo pelo mundo pela Diretoria de Escolas de Futebol e Parcerias".

Entre 22 e 29 de janeiro, o Glorioso realizou uma visita inicial à sede da PVF com: Léo Coelho (diretor de coordenação de futebol); Diego Mello (diretor de escolas de futebol e parcerias); e Bruno Vinincius (coordenador técnico das categorias de base).