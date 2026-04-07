John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães - Vitor Silva / Botafogo

John Textor com o presidente do Botafogo social, João Paulo MagalhãesVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/04/2026 09:26

John Textor encaminhou uma proposta ao Botafogo social de aporte de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 128,5 milhões) para investimento na SAF. O valor seria utilizado para o pagamento de salários e dívidas a curto prazo, como por exemplo parcela do acordo com o Atlanta United para quitar a compra de Thiago Almada e evitar um novo transfer ban.



A quantia, entretanto, não seria de graça. Pelo contrário, estadunidense quer adquirir mais ações da SAF alvinegra, mas sem tirar os 10% que pertence ao clube. No caso, haveria uma capitalização com a criação de mais ações, num processo recorrente em empresas.



"Este investimento está estruturado como um aporte de capital próprio (equity), com injeção de recursos na SAF em troca de ações ordinárias, fortalecendo a posição financeira do clube de maneira sustentável e responsável", diz Texto em nota oficial.



"Trata-se de um investimento e não de um empréstimo, ou seja, dinheiro novo e saudável entrando no clube".



O valor de 25 milhões de dólares é o mesmo da segunda parcela do empréstimo que GDA Luma e à Hutton Capital fariam ao Botafogo, mas que não saiu do papel. O motivo foi a decisão do clube social de não aceitar as condições, por entender que seria prejudicial à SAF diante dos juros muito altos envolvidos.



"Desde janeiro deste ano, a SAF está aguardando uma autorização do clube social para a entrada de equity. Hoje, reitero esse pedido formalmente para a que possamos seguir com o processo de capitalização. O aumento de capital tem como objetivo garantir liquidez imediata e de médio prazo, incluindo obrigações com folha de pagamento, ao mesmo tempo em que fortalece o balanço patrimonial por meio de equity, em vez de dívida adicional", afirma Textor.



A nota oficial de Textor ao Botafogo



"Como movimento de grande relevância pública e com o compromisso de atualizar a apaixonada torcida alvinegra sobre o andamento das questões societárias, gostaria de compartilhar os detalhes de uma Carta-Proposta enviada ao Clube Social na noite desta segunda-feira:



- Apresentei formalmente o interesse de investir, com capitais próprios, US$ 25 milhões (R$ 128,5 milhões, aproximadamente, no câmbio atual) adicionais na SAF Botafogo através de aporte financeiro, reforçando meu compromisso contínuo com o sucesso de longo prazo do Clube.



- ⁠Os 10% de participação do Clube Social permanecem preservados, conforme previsto no Acordo de Acionistas, sendo a capitalização viabilizada por meio da emissão de novas ações. Trata-se de um investimento e não de um empréstimo, ou seja, dinheiro novo e saudável entrando no clube.



- ⁠O aporte se soma à contribuição de US$ 25 milhões (R$ 128,5 milhões) previamente assegurada junto à GDA Luma e à Hutton Capital, totalizando US$ 50 milhões (R$ 257 milhões) em capitalização para apoiar a estabilidade financeira e as ambições esportivas do Botafogo.



- Desde Janeiro deste ano, a SAF está aguardando uma autorização do Clube Social para a entrada de equity. Hoje, reitero esse pedido formalmente para a que possamos seguir com o processo de capitalização. O aumento de capital tem como objetivo garantir liquidez imediata e de médio prazo, incluindo obrigações com folha de pagamento, ao mesmo tempo em que fortalece o balanço patrimonial por meio de equity, em vez de dívida adicional.



- Sigo comprometido em apoiar o Botafogo e garantir sua operação continuadamente, mas não posso fazer isso sozinho. O apoio e autorização do Clube Social são essenciais para seguirmos com o investimento e manter a força financeira da SAF.



- Estou pronto para continuar financiando o Botafogo e ansioso para trabalhar em colaboração com todos os interessados para garantir estabilidade, continuidade e sucesso do nosso projeto esportivo."