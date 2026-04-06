Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do BotafogoVítor Silva/Botafogo
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Ele foi auxiliar de Artur Jorge e trabalhou no Glorioso durante o ano mágico de 2024
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