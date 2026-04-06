Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/04/2026 19:19

Rio - O diretor de coordenação de futebol do Botafogo , Léo Coelho, contou detalhes sobre a escolha de Franclim Carvalho como novo técnico do time. O português, ex-auxiliar de Artur Jorge, chegou para substituir Martín Anselmi.

"A procura é sempre tema de muita especulação. O Botafogo já tem um processo, o John (Textor) tem sempre uma validação, uma confirmação sobre o nome do treinador. O Alessandro (Brito) já disse em algum momento que a gente tem um pool não só de jogadores, mas também de treinadores. Ou seja, uma avaliação estrutural, pessoal, coletiva, desempenho de cada treinador... A gente tem todas as análises possíveis", disse Léo Coelho, em entrevista após reunião organizada pela CBF parar tratar da liga única.

"E aí a gente identifica qual o melhor casamento para o elenco atual. Decidimos pelo Franclim. É um treinador que já conhece a casa, conhece boa parte do elenco, que é um elenco que entende o que ele prega e trabalha. A gente entende que foi uma escolha assertiva, agora é ver nos próximos dias, hoje foi o primeiro dia", concluiu.

Franclim Carvalho na chegada ao Rio de Janeiro Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho assinou contrato até o fim de 2027 com o Botafogo. Esta será a primeira experiência como treinador no Brasil. Antes, chegou a comandar o Belenenses, de Portugal, por 18 partidas na temporada 2021/22.

"A parte econômica não foi preponderante. A gente tem que trazer um treinador que a gente entenda que vai exponenciar nossa equipe. O fator preponderante foram as características do Franclim, a estrutura de jogo, a adequação do trabalho ao elenco que nós temos... Foi mais neste sentido", contou Léo Coelho.