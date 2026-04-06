Rodrigo Bellão comandou o Botafogo como interino - Vitor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão comandou o Botafogo como interinoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/04/2026 09:37





Bellão fará o elo entre a base e o time principal. Ambas as categorias treinam no CT Lonier, localizado no Camorim, Zona Sudoeste do Rio. Ele também poderá ser chamado para integrar ocasionalmente a comissão dos profissionais, caso seja um desejo de Franclim, conforme o "ge". Rio — Rodrigo Bellão encerrou a sua curta passagem como técnico interino do Botafogo com a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco no último sábado (5). Com a chegada do treinador Franclim Carvalho, ele retornará para a categoria sub-20, mas terá um papel de destaque no clube, com prioridade na transição dos atletas jovens para os profissionais.Bellão fará o elo entre a base e o time principal. Ambas as categorias treinam no CT Lonier, localizado no Camorim, Zona Sudoeste do Rio. Ele também poderá ser chamado para integrar ocasionalmente a comissão dos profissionais, caso seja um desejo de Franclim, conforme o "ge".

Rodrigo é visto como uma figura importante dos atletas mais novos. Ele treinou o Alvinegro nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Depois da saída de Anselmi, o técnico comandou a equipe na derrota para o Athletico-PR por 4 a 1 e nas vitórias contra o Mirassol, por 3 a 2, e o Vasco, por 2 a 1.

Já Franclim Carvalho terá seu primeiro dia de trabalho nesta segunda-feira (6). O técnico, ainda não inscrito no BID da CBF, deve estrear contra o Caracas, nesta quinta-feira (9), pela Copa Sul-Americana.