Tchê Tchê cerca Alex Telles no clássico deste sábado (4) - Vítor Silva / Botafogo

Tchê Tchê cerca Alex Telles no clássico deste sábado (4)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 05/04/2026 13:16

Rio - Alex Telles tranquilizou os torcedores do Botafogo após ser substituído no intervalo por conta de dores na parte posterior da coxa esquerda, na vitória sobre o Vasco, no último sábado (4). O capitão minimizou a situação e demonstrou otimismo para estar à disposição no próximo compromisso da equipe.



"Venho num desgaste há algum tempo, sou um dos que mais tem minutos. Hoje fui um pouco no sacrifício, já tinha saído com desgaste contra o Mirassol. Estava bem hoje [sábado], mas senti um desgaste na posterior e decidimos sair para não agravar. O Caio [Roque] é um menino que está vindo bem e merece oportunidades, mas tenho certeza que não é nada e vou recuperar para quinta-feira estar em campo", disse Telles.





Na ocasião, o lateral foi substituído por Caio Roque, que contribuiu com assistência no gol de empate de Villalba para o Botafogo. Além do argentino, Matheus Martins marcou o segundo gol e garantiu a vitória alvinegra.



Alex Telles também rasgou elogios ao novo treinador do clube, Franclim Carvalho, e destacou o perfil ativo do comandante:



"É um cara muito ativo em campo, trabalha muito a questão ofensiva. Em 2024 sempre foi muito participativo. Tem comando, gere bem o grupo e tenho certeza que vai ser bem recebido. Esse elenco merece um treinador da qualidade dele", afirmou.



"São times diferentes, com características diferentes, não são os mesmos jogadores. É difícil comparar, não é o momento. Nosso time tem qualidade e demonstrou hoje", completou. Leia mais: Em retorno a São Januário, Allan valoriza vitória do Botafogo sobre o Vasco Na ocasião, o lateral foi substituído por Caio Roque, que contribuiu com assistência no gol de empate de Villalba para o Botafogo. Além do argentino, Matheus Martins marcou o segundo gol e garantiu a vitória alvinegra.Alex Telles também rasgou elogios ao novo treinador do clube, Franclim Carvalho, e destacou o perfil ativo do comandante:"É um cara muito ativo em campo, trabalha muito a questão ofensiva. Em 2024 sempre foi muito participativo. Tem comando, gere bem o grupo e tenho certeza que vai ser bem recebido. Esse elenco merece um treinador da qualidade dele", afirmou."São times diferentes, com características diferentes, não são os mesmos jogadores. É difícil comparar, não é o momento. Nosso time tem qualidade e demonstrou hoje", completou.