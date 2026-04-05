Tchê Tchê cerca Alex Telles no clássico deste sábado (4)Vítor Silva / Botafogo
"Venho num desgaste há algum tempo, sou um dos que mais tem minutos. Hoje fui um pouco no sacrifício, já tinha saído com desgaste contra o Mirassol. Estava bem hoje [sábado], mas senti um desgaste na posterior e decidimos sair para não agravar. O Caio [Roque] é um menino que está vindo bem e merece oportunidades, mas tenho certeza que não é nada e vou recuperar para quinta-feira estar em campo", disse Telles.
Na ocasião, o lateral foi substituído por Caio Roque, que contribuiu com assistência no gol de empate de Villalba para o Botafogo. Além do argentino, Matheus Martins marcou o segundo gol e garantiu a vitória alvinegra.
Alex Telles também rasgou elogios ao novo treinador do clube, Franclim Carvalho, e destacou o perfil ativo do comandante:
"É um cara muito ativo em campo, trabalha muito a questão ofensiva. Em 2024 sempre foi muito participativo. Tem comando, gere bem o grupo e tenho certeza que vai ser bem recebido. Esse elenco merece um treinador da qualidade dele", afirmou.
"São times diferentes, com características diferentes, não são os mesmos jogadores. É difícil comparar, não é o momento. Nosso time tem qualidade e demonstrou hoje", completou.
Com a vitória, o Botafogo chegou à oitava colocação, com 12 pontos. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (9), na estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Caracas. O duelo será às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.
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