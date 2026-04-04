Dono da SAF do Botafogo, John Textor perdeu a presidência do Lyon - Vitor Silva / Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor perdeu a presidência do LyonVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/04/2026 10:33

O Botafogo informou que entrou com uma ação na Justiça do Rio, na sexta-feira (3) para cobrar uma dívida de R$ 745 milhões do Lyon. O valor refere-se a 11 empréstimos da SAF alvinegra para ajudar o clube francês no período em que ambos dividiram a mesma conta, junto a outros clubes da Eagle.



"O objetivo é assegurar o retorno dos valores devidos, fundamentais para o fortalecimento do projeto esportivo Alvinegro, e resguardar o patrimônio do clube", diz a nota oficial.



O Glorioso alega que, ao longo dos últimos anos, "realizou aportes financeiros sucessivos, a título de empréstimos, com a clara expectativa de reembolso em condições previamente estabelecidas". Uma parte desse valor, de R$ 323 milhões saiu de um empréstimo feito pela SAF junto ao banco XP.



O Botafogo ainda explica que "como estratégia competitiva, foi adotado por todos os clubes do grupo um modelo colaborativo de gestão financeira e de atletas". E cita as conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024, assim como a arrancada do Lyon, que saiu da zona de rebaixamento e se classificou para a Liga Europa.



"Eagle Football adquiriu o Olympique Lyonnais em situação de insolvência no final de 2022, com todos os bancos exigindo pagamento da dívida, e sob a ameaça de sanções pesadas do DNCG no primeiro dia de controle da Eagle", continua a nota oficial.



A briga entre Botafogo e o clube francês começou após a troca no comando do Lyon. Uma das credoras da Eagle, a Ares Capital Corporation afastou John Textor da presidência e a nova presidente rompeu com essa estrutura financeira colaborativa.



"Apesar de ter se beneficiado dos recursos recebidos, o clube francês deixou de cumprir as obrigações assumidas, recusando-se a efetuar o pagamento da dívida aos clubes do Grupo Eagle de R$745 milhões ao Botafogo, e outros €12 milhões ao RWDM Brussels".



O Glorioso, que entrou com a ação na na 17ª Vara Cível da Capital, ainda alega que a falta de pagamentos dos empréstimos gerou o transfer ban no fim de 2025, pela dívida pela compra de Thiago Almada.



"... a inadimplência gerou impactos diretos na operação, comprometendo o planejamento financeiro e afetando a capacidade de renovação e contratação de atletas".



Confira a nota oficial do Botafogo na íntegra



"O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos valores devidos, fundamentais para o fortalecimento do projeto esportivo Alvinegro, e resguardar o patrimônio do Clube.



Como é de conhecimento público desde a incorporação da SAF, em 2022, o Botafogo passou a integrar o Grupo Eagle, rede multiclubes liderada por John Textor. Como estratégia competitiva foi adotado por todos os clubes do grupo um modelo colaborativo de gestão financeira e de atletas. Esse modelo contribuiu para conquistas históricas do Botafogo, como a CONMEBOL Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024. Para o Olympique Lyonnais, essa colaboração também teve um impacto histórico no primeiro ano sob o comando de John Textor, tirando o clube da zona de rebaixamento e queda iminente, e o classificando para a Liga Europa em apenas uma janela de transferência.



Eagle Football adquiriu o Olympique Lyonnais em situação de insolvência no final de 2022, com todos os bancos exigindo pagamento da dívida, e sob a ameaça de sanções pesadas do DNCG no primeiro dia de controle da Eagle.



Por esse contexto, o Botafogo realizou aportes financeiros sucessivos, totalizando mais de R$ 745 milhões, a título de empréstimos, com a clara expectativa de reembolso em condições previamente estabelecidas.



Posteriormente, em meio a conflitos internos entre sócios do Grupo Eagle, a nova presidente do Olympique Lyonnais rompeu unilateralmente o acordo de colaboração. Apesar de ter se beneficiado dos recursos recebidos, o clube francês deixou de cumprir as obrigações assumidas, recusando-se a efetuar o pagamento da dívida aos clubes do Grupo Eagle de R$745 milhões ao Botafogo, e outros €12 milhões ao RWDM Brussels. A inadimplência gerou impactos diretos na operação do Botafogo, comprometendo o planejamento financeiro e afetando a capacidade de renovação e contratação de atletas. Como consequência, o Clube foi, inclusive, alvo da aplicação de um Transferban pela FIFA no final de 2025.



A partir de agora, o Botafogo realiza esse movimento de forma irreversível: A SAF adotará todas as medidas legais cabíveis para recuperar integralmente os valores devidos pelo Olympique Lyonnais e assegurar a continuidade e a solidez de seu projeto esportivo".