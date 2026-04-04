Junior Santos é uma das novidades do Botafogo em lista de inscritos na Copa Sul-Americana - Vitor Silva / Botafogo

Junior Santos é uma das novidades do Botafogo em lista de inscritos na Copa Sul-AmericanaVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/04/2026 15:02

O Botafogo enviou à Conmebol uma lista de 49 inscritos para a disputa da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As novidades em relação ao grupo que disputou a pré-Libertadores são os jogadores contratados por último: Ferraresi, Anthony, Caio Roque, Huguinho, Cristian Medina, Edenílson e Júnior Santos.



Além dos sete recém-chegados, o meia das divisões de base Cauã Zappelini também passou a integrar a lista. Afastado do grupo até a saída de Martín Anselmi, o goleiro Neto continua inscrito e deve ganhar uma nova chance com o técnico Franclim Carvalho.



Para a inclusão dos oito nomes, três jovens da base do Botafogo foram retirados da Copa Sul-Americana: o goleiro Rhyan Luca, o zagueiro Danillo e o centroavante Samuel Alves, que seguem com a equipe sub-20. Outra saída foi a de Artur, que foi emprestado ao São Paulo.



Botafogo estreia na Copa Sul-Americana contra o Caracas, da Venezuela, na quinta-feira (9) às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. A partida marcará também o início de trabalho de Franclim Carvalho.



O técnico português, aliás, ainda não figura na lista de inscritos do Glorioso no torneio. O motivo é que a SAF enviou os nomes antes do acerto com ele e tem os próximos dias para inscrevê-lo.



Além do Caracas e Botafogo, o grupo E também conta com Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL).



A lista de inscritos do Botafogo na Sul-Americana



1 – Raul

2 – Vitinho

3 – Ythallo

4 – Mateo Ponte

5 – Ferraresi

6 – Cristian Medina

7 – Júnior Santos

8 – Danilo

9 – Chris Ramos

10 – Álvaro Montoro

11 – Matheus Martins

13 – Alex Telles

14 – Jordan Barrera

15 – Bastos

16 – Nathan Fernandes

19 – Arthur Cabral

20 – Alexander Barboza

21 – Marçal

22 – Neto

23 – Santi Rodriguez

24 – Léo Linck

25 – Allan

26 – Anthony

27 – Caio Roque

28 – Newton

30 – Joaquín Correa

31 – Kaio Pantaleão

34 – Justino

36 – Gabriel Abdias

37 – Kadir

39 – Arthur Izaque

40 – Cristhian Loor

42 – Kadu

44 – Riquelme

45 – Caio Valle

47 – Miguel Caldas

48 – Arthur Novaes

49 – Felipe Januário

54 – Kauã Cruz

55 – Wallace Davi

57 – Matheusinho

58 – Cauã Zappelini

59 – Kauan Toledo

64 – Marquinhos

67 – Jhoan Hernández

75 – Huguinho

77 – Lucas Villalba

80 – Bernardo Valim

88 – Edenílson