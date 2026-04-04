O Botafogo enviou à Conmebol uma lista de 49 inscritos para a disputa da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As novidades em relação ao grupo que disputou a pré-Libertadores são os jogadores contratados por último: Ferraresi, Anthony, Caio Roque, Huguinho, Cristian Medina, Edenílson e Júnior Santos.
Além dos sete recém-chegados, o meia das divisões de base Cauã Zappelini também passou a integrar a lista. Afastado do grupo até a saída de Martín Anselmi, o goleiro Neto continua inscrito e deve ganhar uma nova chance com o técnico Franclim Carvalho.
Para a inclusão dos oito nomes, três jovens da base do Botafogo foram retirados da Copa Sul-Americana: o goleiro Rhyan Luca, o zagueiro Danillo e o centroavante Samuel Alves, que seguem com a equipe sub-20. Outra saída foi a de Artur, que foi emprestado ao São Paulo.
Botafogo estreia na Copa Sul-Americana contra o Caracas, da Venezuela, na quinta-feira (9) às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. A partida marcará também o início de trabalho de Franclim Carvalho.
O técnico português, aliás, ainda não figura na lista de inscritos do Glorioso no torneio. O motivo é que a SAF enviou os nomes antes do acerto com ele e tem os próximos dias para inscrevê-lo.
Além do Caracas e Botafogo, o grupo E também conta com Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL).
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