Junior Santos é uma das novidades do Botafogo em lista de inscritos na Copa Sul-AmericanaVitor Silva / Botafogo

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O Botafogo enviou à Conmebol uma lista de 49 inscritos para a disputa da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As novidades em relação ao grupo que disputou a pré-Libertadores são os jogadores contratados por último: Ferraresi, Anthony, Caio Roque, Huguinho, Cristian Medina, Edenílson e Júnior Santos.
Além dos sete recém-chegados, o meia das divisões de base Cauã Zappelini também passou a integrar a lista. Afastado do grupo até a saída de Martín Anselmi, o goleiro Neto continua inscrito e deve ganhar uma nova chance com o técnico Franclim Carvalho.
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Para a inclusão dos oito nomes, três jovens da base do Botafogo foram retirados da Copa Sul-Americana: o goleiro Rhyan Luca, o zagueiro Danillo e o centroavante Samuel Alves, que seguem com a equipe sub-20. Outra saída foi a de Artur, que foi emprestado ao São Paulo.
Botafogo estreia na Copa Sul-Americana contra o Caracas, da Venezuela, na quinta-feira (9) às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. A partida marcará também o início de trabalho de Franclim Carvalho.
O técnico português, aliás, ainda não figura na lista de inscritos do Glorioso no torneio. O motivo é que a SAF enviou os nomes antes do acerto com ele e tem os próximos dias para inscrevê-lo.
Além do Caracas e Botafogo, o grupo E também conta com Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL).
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A lista de inscritos do Botafogo na Sul-Americana

1 – Raul
2 – Vitinho
3 – Ythallo
4 – Mateo Ponte
5 – Ferraresi
6 – Cristian Medina
7 – Júnior Santos
8 – Danilo
9 – Chris Ramos
10 – Álvaro Montoro
11 – Matheus Martins
13 – Alex Telles
14 – Jordan Barrera
15 – Bastos
16 – Nathan Fernandes
19 – Arthur Cabral
20 – Alexander Barboza
21 – Marçal
22 – Neto
23 – Santi Rodriguez
24 – Léo Linck
25 – Allan
26 – Anthony
27 – Caio Roque
28 – Newton
30 – Joaquín Correa
31 – Kaio Pantaleão
34 – Justino
36 – Gabriel Abdias
37 – Kadir
39 – Arthur Izaque
40 – Cristhian Loor
42 – Kadu
44 – Riquelme
45 – Caio Valle
47 – Miguel Caldas
48 – Arthur Novaes
49 – Felipe Januário
54 – Kauã Cruz
55 – Wallace Davi
57 – Matheusinho
58 – Cauã Zappelini
59 – Kauan Toledo
64 – Marquinhos
67 – Jhoan Hernández
75 – Huguinho
77 – Lucas Villalba
80 – Bernardo Valim
88 – Edenílson
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