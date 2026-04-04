São Januário é o palco do clássico deste sábado pelo Brasileirão - Reprodução

São Januário é o palco do clássico deste sábado pelo BrasileirãoReprodução

Publicado 04/04/2026 09:03

sábado (4), às 21h (de Brasília), em São Januário, é importante para os rivais consolidarem seus momentos. Para o Cruz-Maltino vale a manutenção da invencibilidade com Renato Gaúcho, além de se manter próximo do G-6. Já Para o Glorioso, é a chance de emendar a terceira vitória seguida no

O clássico Vasco x Botafogo deste, é importante para os rivais consolidarem seus momentos. Para o Cruz-Maltino vale a manutenção da invencibilidade com Renato Gaúcho, além de se manter próximo do G-6. Já Para o Glorioso, é a chance de emendar a terceira vitória seguida no Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir a Vasco x Botafogo



A partida terá transmissão de Sportv (TV paga) e Premiere (pay per view).



Provável escalação do Cruz-Maltino



três retornos importantes: Andrés Gómez, que estava suspenso na rodada passada, Cuiabano, recuperado de dores musculares, e Puma Rodríguez, que retorna da seleção do Uruguai. Além deles, Spinelli fica como opção no banco. A equipe do técnico Renato Gaúcho conta com: Andrés Gómez, que estava suspenso na rodada passada, Cuiabano, recuperado de dores musculares, e Puma Rodríguez, que retorna da seleção do Uruguai. Além deles, Spinelli fica como opção no banco.

Com isso, o Vasco deve jogar com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Piton); Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.



Como deve jogar o Glorioso



Ainda com o interino Rodrigo Bellão, mas com o recém-contratado Franclim Carvalho no estádio, a equipe conta com as voltas de Barboza, suspenso contra o Mirassol, e Danilo, que estava com a seleção brasileira.



O Botafogo deve ter a seguinte escalação: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza, Alex Telles; Allan, Danilo, Medina; Santi Rodríguez (Edenilson), Júnior Santos e Arthur Cabral.



Arbitragem do clássico em São Januário



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)