O clássico Vasco x Botafogo deste sábado (4), às 21h (de Brasília), em São Januário, é importante para os rivais consolidarem seus momentos. Para o Cruz-Maltino vale a manutenção da invencibilidade com Renato Gaúcho, além de se manter próximo do G-6. Já Para o Glorioso, é a chance de emendar a terceira vitória seguida no Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento.
A partida terá transmissão de Sportv (TV paga) e Premiere (pay per view).
Provável escalação do Cruz-Maltino
A equipe do técnico Renato Gaúcho conta com três retornos importantes: Andrés Gómez, que estava suspenso na rodada passada, Cuiabano, recuperado de dores musculares, e Puma Rodríguez, que retorna da seleção do Uruguai. Além deles, Spinelli fica como opção no banco.
Com isso, o Vasco deve jogar com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Piton); Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.
Como deve jogar o Glorioso
Ainda com o interino Rodrigo Bellão, mas com o recém-contratado Franclim Carvalho no estádio, a equipe conta com as voltas de Barboza, suspenso contra o Mirassol, e Danilo, que estava com a seleção brasileira.
O Botafogo deve ter a seguinte escalação: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza, Alex Telles; Allan, Danilo, Medina; Santi Rodríguez (Edenilson), Júnior Santos e Arthur Cabral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.