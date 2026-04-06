Maicosuel é ex-jogador do Botafogo - Reprodução/Charla Podcast

Maicosuel é ex-jogador do BotafogoReprodução/Charla Podcast

Publicado 06/04/2026 23:11

Rio - Maicosuel afirmou que já recusou uma proposta para jogar no Flamengo pelo amor que tem ao Botafogo . Ele contou a história em entrevista ao 'Charla Podcast' nesta segunda-feira (6) e se declarou ao Glorioso.

"Foi meio em off, né? O meu empresário chegou lá em BH e falou: 'ó, o Flamengo vai te comprar, vai pagar a sua multa'. Eu falei que não. Falei: 'não vou, estou bem aqui no Atlético. Estou bem aqui no Atlético, eu quero ficar aqui. Gosto da cidade, gosto do clube'. Aí ele falou assim: 'mas aí você não vai jogar'. Eu falei: 'eu vou ficar aqui e vou provar pra você que eu vou jogar'. Aí foi o melhor ano meu lá. Depois eu saí, fui pra Dubai, fui pro Sharjah, né? Foi bom, eu gosto desses desafios".

"(A identificação com o Botafogo pesou?) Tudo que pesou. Pô, hoje em dia, quem não quer jogar no Flamengo, né, cara? É uma camisa pesadíssima, a torcida é forte, pesada também. Mas o meu amor é todo o Botafogo. É de verdade. Eu amo aquele clube. Sabe por quê? Porque tudo que os caras proporcionaram para mim, eu não ia ter em lugar nenhum".

Maicosuel vestiu a camisa do Botafogo em 2009 e também entre 2010 e 2012. No futebol brasileiro, ele também passou por clubes como Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo e Grêmio. Seu último clube foi o Paraná, em 2019.

"Os caras me rotularam como ídolo. Eu não me sinto ídolo. Eu acho que é uma palavra muito forte. Eu acho que eu não joguei tudo isso para ser ídolo. E não é diminuindo o meu trabalho. Pô, eu sou muito grato, agradecido".

"Acho muito massa os caras reconhecerem o que eu fiz, mas a minha concepção, ídolo, é muito além disso, sabe? Então, eu amo esse clube porque eles fizeram isso para mim. Eles me colocaram num nível alto. Para mim, é muita gratidão, cara, com torcedor, com clube em si".