Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Dirigente revela pontos que ajudaram o Botafogo a trazer dupla
Anthony e Caio Roque foram apresentados nesta terça-feira (7)
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