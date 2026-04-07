Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva/Botafogo

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Rio - O diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito, contou bastidores que ajudaram o Alvinegro a trazer o zagueiro Anthony e o lateral-esquerdo Caio Roque. Os dois foram apresentados nesta terça-feira (7).
No caso do zagueiro, o dirigente explicou que o Glorioso conseguiu uma negociação melhor, já que o contrato com o Goiás era válido apenas até o fim do ano. O Botafogo já havia tentado Anthony em outras janelas e fez um projeto de longo prazo com o atleta.
Reforço do Botafogo, Anthony assinou contrato até março de 2030 - Vítor Silva/Botafogo
Reforço do Botafogo, Anthony assinou contrato até março de 2030Vítor Silva/Botafogo
"A gente já o conhecia do Goiás, da categoria de base. Já tentamos contratá-lo em janelas anteriores. Agora, aproveitando também que seu contrato iria até o final do ano, conseguimos uma negociação melhor entre os clubes e facilitou a gente iniciar e fazer esse projeto com ele", afirmou o diretor.
"É um projeto a longo prazo. É um atleta jovem, que a gente vê com muita projeção e muito potencial", prosseguiu.
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Já o lateral-esquerdo chegou ao Glorioso por empréstimo junto à Portuguesa-SP. Na época do acerto, a Lusa era treinada por Fábio Matias, que trabalhou no Botafogo em 2024. O contato com o profissional, que atualmente está na Chapecoense, foi importante.
Caio Roque chegou ao Botafogo por empréstimo junto à Portuguesa-SP - Vítor Silva/Botafogo
Caio Roque chegou ao Botafogo por empréstimo junto à Portuguesa-SPVítor Silva/Botafogo
"Um atleta que já passou na categoria de base do Flamengo. Então, a gente também já conhecia, seleção brasileira de base, teve já uma experiência internacional", disse Alessandro Brito.
"Facilitou também a vinda ao clube um contato que a gente tem com o Fábio Matias, que era treinador da Portuguesa, nos referenciou boas informações. Isso também facilitou a vinda dele, aliado com o departamento de scout", finalizou.
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Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do Botafogo
Caio Roque chegou ao Botafogo por empréstimo junto à Portuguesa-SP
Reforço do Botafogo, Anthony assinou contrato até março de 2030