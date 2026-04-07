Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/04/2026 16:12

Rio - O diretor de gestão esportiva do Botafogo , Alessandro Brito, contou bastidores que ajudaram o Alvinegro a trazer o zagueiro Anthony e o lateral-esquerdo Caio Roque. Os dois foram apresentados nesta terça-feira (7).

No caso do zagueiro, o dirigente explicou que o Glorioso conseguiu uma negociação melhor, já que o contrato com o Goiás era válido apenas até o fim do ano. O Botafogo já havia tentado Anthony em outras janelas e fez um projeto de longo prazo com o atleta.

Reforço do Botafogo, Anthony assinou contrato até março de 2030 Vítor Silva/Botafogo

"A gente já o conhecia do Goiás, da categoria de base. Já tentamos contratá-lo em janelas anteriores. Agora, aproveitando também que seu contrato iria até o final do ano, conseguimos uma negociação melhor entre os clubes e facilitou a gente iniciar e fazer esse projeto com ele", afirmou o diretor.

"É um projeto a longo prazo. É um atleta jovem, que a gente vê com muita projeção e muito potencial", prosseguiu.

Já o lateral-esquerdo chegou ao Glorioso por empréstimo junto à Portuguesa-SP. Na época do acerto, a Lusa era treinada por Fábio Matias, que trabalhou no Botafogo em 2024. O contato com o profissional, que atualmente está na Chapecoense, foi importante.

Caio Roque chegou ao Botafogo por empréstimo junto à Portuguesa-SP Vítor Silva/Botafogo

"Um atleta que já passou na categoria de base do Flamengo. Então, a gente também já conhecia, seleção brasileira de base, teve já uma experiência internacional", disse Alessandro Brito.

"Facilitou também a vinda ao clube um contato que a gente tem com o Fábio Matias, que era treinador da Portuguesa, nos referenciou boas informações. Isso também facilitou a vinda dele, aliado com o departamento de scout", finalizou.