Edenilson em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Edenilson em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/04/2026 08:00

Rio - Reforço para o meio-campo na última janela de transferências, Edenilson analisou seu início pelo Botafogo. Em entrevista exclusiva ao Jornal O DIA, o volante de 36 anos celebrou a rápida integração ao ambiente do clube e a forma como foi recebido pelo grupo alvinegro.



"Tem sido da melhor forma possível. Tenho me sentido à vontade dentro e fora de campo, todos me abraçaram muito bem no clube e ajudaram para que eu pudesse desempenhar bem nesse início. Já me sinto em casa, totalmente adaptado e ansioso para a sequência do ano", disse o jogador.

vitória de virada por 2 a 1 sobre o Vasco, no último sábado (4). Na visão do volante, esses triunfos são fundamentais para a chegada do técnico Franclim Carvalho. O otimismo do meio-campista é reforçado pelos resultados recentes, especialmente a. Na visão do volante, esses triunfos são fundamentais para a chegada do técnico Franclim Carvalho.

"Acho que é muito importante poder começar um trabalho com tranquilidade. A equipe vem evoluindo jogo a jogo. O Franclim já conhece o clube, tem uma história linda no Botafogo. Então, com certeza é um cara que já chega adaptado ao dia a dia e pode nos ajudar", afirmou.

Dono de uma vasta experiência, que inclui títulos da Libertadores e do Mundial, Edenilson tem utilizado essa bagagem para dar suporte aos jovens do elenco, especialmente após a queda precoce na Libertadores.

Agora com o foco voltado para a Copa Sul-Americana, o atleta entende que precisam estar "mais cascudos". Ele alerta que jogos eliminatórios são "sorrateiros" e exigem concentração máxima durante os 180 minutos.



Além da vivência em grandes torneios, o jogador traz ao Botafogo a capacidade de atuar em diversas frentes. Recentemente, Edenilson alcançou a marca de 40 gols no Brasileirão e tornou-se o volante com mais tentos na era dos pontos corridos. Sobre o feito, ele explicou como equilibra o instinto ofensivo com a marcação:

"Sempre lidei de forma muito natural. O volante moderno exige essa versatilidade, de atacar forte e ao mesmo tempo defender com intensidade. Me cuido bastante para estar na melhor forma física e poder contribuir em ambas as fases do jogo."



Mesmo com o recorde individual, o foco de Edenilson está em marcar a história do Alvinegro com conquistas coletivas. "Todo jogador de futebol quer ganhar títulos, e não é diferente comigo no Botafogo. O elenco é bastante qualificado e eu sonho em levantar um troféu no final da temporada. Pra isso é necessário muito trabalho, pé no chão e de pouco em pouco, degrau em degrau, podemos chegar lá", concluiu.

*Texto de Bernardo Fonseca e Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges.