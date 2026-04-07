Anthony (à esquerda) e Caio Roque (à direita) chegam para reforçar o setor defensivo do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Anthony (à esquerda) e Caio Roque (à direita) chegam para reforçar o setor defensivo do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/04/2026 14:01

Rio - Reforços do Botafogo , Anthony e Caio Roque foram oficialmente apresentados na tarde desta terça-feira (7), no Nilton Santos. A dupla de jovens - 20 e 24 anos, respectivamente - mostrou estar animada para o novo desafio na carreira ao comentar os detalhes dos primeiros dias no Glorioso.

"Estou muito feliz, um pouco nervoso. Fico mais nervoso aqui do que dentro de campo (risos)", iniciou Anthony, zagueiro que deixou o Goiás e assinou vínculo com o Alvinegro até março de 2030, em entrevista coletiva.

"Estou muito feliz. Consegui ir bem nos dois jogos que entrei (Mirassol e Vasco ), vou continuar trabalhando para somar dentro de campo. Vamos batalhar o ano todo para dar felicidade ao torcedor do Botafogo", garantiu Caio Roque, lateral-esquerdo que estava na Portuguesa-SP e selou acordo com os cariocas por empréstimo até dezembro.

Os dois também elogiaram Franclim Carvalho, técnico recém-contratado pelo clube . "Estamos bem felizes pela chegada dele, exige um nível de intensidade muito alto. Tenho certeza de que está aqui para somar", disse Anthony.

"É um treinador muito exigente, já deu para perceber. Ficamos felizes por isso, é um técnico que conhece a casa, conhece os jogadores. Ele vai tirar o melhor de cada um", completou Caio Roque.

O próximo compromisso do Botafogo será na quinta-feira (9), pela rodada de abertura da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O adversário será o Caracas (VEN), no Nilton Santos, às 19h (de Brasília). O Glorioso também enfrentará Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL) na briga por uma vaga no mata-mata do torneio continental.

Outras respostas de Anthony

. Contato com referências no elenco: "Para mim, foi muito gratificante poder estar junto de Barboza, Bastos, entre outros. Tenho muito a aprender com a experiência deles, estou muito feliz".

. Expectativa para ser relacionado: "As expectativas são as melhores possíveis, tenho muito a mostrar dentro de campo. Vai ser no momento certo. Quando for acionado, estarei preparado para dar o meu melhor".

. Características: "Sou um zagueiro técnico, que gosta de propor jogo. Tenho uma boa velocidade, apesar da altura. Meu jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo, é muito bom".

. O que pesou para fechar?: "Quando soube que as negociações estavam avançadas, fiquei muito feliz e criei várias expectativas. É a realização de um sonho. Para mim, foi muito gratificante".

Outras respostas de Caio Roque

. Contato com referências no elenco: "Foi bem interessante poder falar com Alex Telles e Marçal, são vitoriosos, tanto aqui no Botafogo como em outros lugares. O Alex Telles me deixou muito tranquilo, me deu muitas dicas. Eu me espelho nele, fico muito feliz por dividirmos o campo. Vou aprender muito".



. Sentimento por estar no Botafogo: "A emoção é a maior possível. Temos a Sul-Americana pela frente, faremos de tudo para conquistá-la. O técnico já mostrou o que quer, faremos de tudo. Estamos bem, viemos de duas vitórias, o que dá tranquilidade para trabalhar".



. Características: "Sou ofensivo, chego bem no último terço. Mas não vou comprometer na fase defensiva, sei que posso ajudar. O torcedor pode esperar muita entrega e dedicação".



. O que pesou para fechar?: "É muito fácil quando um time desse tamanho te faz uma proposta. Quando o meu empresário me falou, fiquei muito feliz. É um time grande, que briga por títulos. Mandava mensagem para o meu empresário todos os dias".

. Clássico com o Vasco: "Fiquei muito feliz pelo meu desempenho, pela vitória e pela assistência. Fiquei nervoso, mas o Alex Telles me ajudou, me deu dicas para que pudesse ir bem. Deu tudo certo".