Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 06/04/2026 20:15 | Atualizado 06/04/2026 23:44

Rio - O Santos acumula uma dívida de R$ 90,5 milhões com a NR Sports, empresa que pertence à família de Neymar, referente a direitos de imagem atrasados. Para garantir o pagamento, o clube colocou o CT Meninos da Vila como garantia jurídica. O acerto, assinado no fim de 2025, divide o débito em duas etapas: R$ 26 milhões pagos até maio deste ano; e outros R$ 64,5 milhões parcelados em 43 vezes a partir de junho de 2026.



Segundo informações do "ge", o contrato impõe regras rígidas: se o Peixe atrasar uma única parcela, terá que pagar todo o valor restante à vista.

Além disso, a empresa de Neymar quer a reeleição do presidente Marcelo Teixeira no fim deste ano, temendo que uma troca de gestão interrompa os pagamentos. Caso o Santos vire SAF, a obrigação de quitar a dívida passará automaticamente para os novos donos do clube.



No atual cenário, o Santos continuará pagando a família do craque até 2030, mesmo com o contrato de Neymar terminando em dezembro de 2026.