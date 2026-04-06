Reunião para iniciar debates sobre a criação de liga

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A CBF realizou nesta segunda-feira (6) uma reunião com representantes de clubes das Séries A e B do Brasileirão e também das federações estaduais para debater a criação de uma liga única.
"Hoje foi um dia histórico para o futebol brasileiro. Pela primeira vez, as Séries A e B se reuniram com a CBF para discutir um tema que vai definir o nosso futuro: a criação de uma liga única. Este é um momento que exige responsabilidade, visão e, principalmente, união. A formação de uma liga única tem um objetivo muito claro: valorizar o futebol brasileiro", afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud, ao site da entidade.
A CBF informou que, no encontro, apresentou estudos conduzidos desde os primeiros meses da atual gestão para evidenciar todo o potencial inexplorado do futebol nacional. A análise foi aprofundada pela imersão na Europa. Em janeiro, uma comitiva brasileira conheceu modelos de governança, conceitos e estratégias das ligas e federações da Alemanha, Espanha e Inglaterra.
Além disso, foram comparadas questões estruturantes do Brasileirão com os principais campeonatos do mundo. Dessa forma, foi possível perceber áreas que ainda precisam de melhorias no Brasil. A CBF apontou: calendário; tempo de jogo; estádio (público, segurança e infraestrutura); transmissão; comunicação e redes sociais; marketing; êxodo de jovens talentos; governança do regulamento; e situação financeira dos clubes.
"Nada do que desejamos para o futebol brasileiro será possível sem união. Não haverá avanço sem união. E união exige maturidade, diálogo e concessões de todos os lados. A liga precisa ser dos clubes. Esse é um princípio fundamental, inegociável. A CBF estará presente, com papel ativo como mediadora e uma das lideranças do processo. Mas as decisões precisam ser construídas e deliberadas pelos clubes", destacou Gustavo Dias, vice-presidente da CBF.
Atualmente, clubes estão divididos em dois blocos comerciais: FFU (Futebol Forte União) e Libra.