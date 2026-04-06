Wanderlei Silva intensificou provocações e cobrou Popó por revanche - (Foto: William Lucas/Inovafoto)

Wanderlei Silva intensificou provocações e cobrou Popó por revanche(Foto: William Lucas/Inovafoto)

Publicado 06/04/2026 18:00

A rivalidade entre Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas ganhou mais um capítulo tenso nos bastidores dos esportes de combate. Após sugerir uma revanche sob as regras do MMA, o ex-lutador do UFC e do PRIDE voltou a se manifestar e elevou o tom ao questionar publicamente a disposição do tetracampeão mundial de Boxe em aceitar o desafio.



Sem qualquer resposta oficial de Popó desde a proposta, Wanderlei Silva utilizou suas redes sociais para pressionar o rival. Em vídeo, o "Cachorro Louco" reforçou que já saiu da sua zona de conforto ao enfrentá-lo no Boxe e, agora, espera reciprocidade em um eventual segundo confronto - desta vez no MMA.



“Treinando bem todos os dias, tendo em vista que poderei ter uma revanche contra o Acelino. Aí o pessoal diz: ‘Seria justo você fazer com ele no MMA?’ Aí pergunto a vocês: ‘Seria justo, pessoas que nem lutadores são, lutarem com ele no Boxe, onde ele é um exímio lutador?’ Então se o Popó não aceitar o desafio, ele é tão medroso quanto todos esses oponentes leigos que ele lutou até hoje. Não são lutadores de verdade e foram lá e aceitaram o desafio. Por quê? Porque são machos e têm coragem. Coragem que o Popó não tem. Até agora não teve. Porque não respondeu se vai lutar comigo no MMA ou não. Eu já lutei com você no Boxe e me saí muito bem, porque você não chegou nem perto de me derrubar. Só que agora quero ver se você é macho de lutar comigo no MMA. E aí, Popó? Vai aceitar ou vai correr?”, disparou Wanderlei.