Wanderlei Silva intensificou provocações e cobrou Popó por revanche(Foto: William Lucas/Inovafoto)
Sem qualquer resposta oficial de Popó desde a proposta, Wanderlei Silva utilizou suas redes sociais para pressionar o rival. Em vídeo, o "Cachorro Louco" reforçou que já saiu da sua zona de conforto ao enfrentá-lo no Boxe e, agora, espera reciprocidade em um eventual segundo confronto - desta vez no MMA.
“Treinando bem todos os dias, tendo em vista que poderei ter uma revanche contra o Acelino. Aí o pessoal diz: ‘Seria justo você fazer com ele no MMA?’ Aí pergunto a vocês: ‘Seria justo, pessoas que nem lutadores são, lutarem com ele no Boxe, onde ele é um exímio lutador?’ Então se o Popó não aceitar o desafio, ele é tão medroso quanto todos esses oponentes leigos que ele lutou até hoje. Não são lutadores de verdade e foram lá e aceitaram o desafio. Por quê? Porque são machos e têm coragem. Coragem que o Popó não tem. Até agora não teve. Porque não respondeu se vai lutar comigo no MMA ou não. Eu já lutei com você no Boxe e me saí muito bem, porque você não chegou nem perto de me derrubar. Só que agora quero ver se você é macho de lutar comigo no MMA. E aí, Popó? Vai aceitar ou vai correr?”, disparou Wanderlei.
A declaração escancara não apenas o clima hostil entre os dois, mas também uma estratégia clara de promoção. Wanderlei Silva busca capitalizar a repercussão do primeiro encontro - que terminou de forma caótica - para viabilizar um novo duelo, agora em um ambiente mais favorável ao seu estilo, baseado em agressividade, pressão e experiência no MMA.
O primeiro confronto entre Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas aconteceu no Spaten Fight Night 2, em setembro de 2025, sob regras do Boxe. A luta terminou com a desclassificação de Wanderlei por golpes ilegais, incluindo cabeçadas e joelhada, o que desencadeou uma confusão generalizada entre as equipes dentro do ringue.
O episódio, marcado por agressões e falta de controle, ainda reverbera e serve como combustível para uma possível revanche. Resta saber se Popó aceitará migrar para o MMA - algo que, do ponto de vista técnico, representaria um desafio completamente distinto - ou se a rivalidade seguirá apenas no campo das provocações públicas.
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